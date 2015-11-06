Александр Дюма-сын не остался в тени своего знаменитого отца, автора «Трех мушкетеров». Основанный на реальных событиях его роман «Дама с камелиями» произвел фурор. Век XIX, когда происходят события в «Даме с камелиями» и век XXI — разные нравы, люди, моды, но истории любви во все времена будь то Ромео и Джульетта, Паоло и Франческа, Маргарита Готье и Арман Дюваль, не перестают волновать душу и сердце человека.

А. Дюма-сын переносит наше воображение в Париж, в салон Маргариты Готье, молодой, очаровательной, пленительной женщины. Она живет как дышит, легко и беззаботно. Роскошный дом, роскошные наряды — ведь бриллиант требует дорогой оправы! Маргарита блистает в кругу поклонников, друзей и воздыхателей. Она — предмет увлечения мужчин всех возрастов. Но ее сердце молчит. Как всякая девушка, она ждет единственного, предназначенного ей судьбой. Появление Армана Дюваля становится роковым для Маргариты…

А. Дюма-сын рассказал историю любви, полную взлетов и падений, восторга и слез, горьких размышлений и беззаветной преданности. Человек нашего времени, скупой на чувства, в истории «Дамы с камелиями» встретится с неиссякаемой добротой, безграничной нежностью, с желанием отдавать, а не брать, жертвовать собою ради любимого, ибо все в мире начинается с любви!

Действующие лица и исполнители:

Заслуженный артист России Виктор Ананьин

Марина Анисимова

Антон Архипов

Елена Берестнева

Николай Бутенин

Олег Есауленко

Сергей Пыжов

Мария Соловьева

Максим Толстиков

Полина Шатохина

Мелодрама в двух действиях. Перевод с французского. Инсценировка одноименного романа Дмитрия Краснова.

Режиссер-постановщик — Дмитрий Краснов.

Художник-постановщик — Ирина Блохина.