Блин 2. Возвращение

А. Слаповский. Хохмедия-триллер.

Режиссер-постановщик: Максим Казанцев.

Художник-постановщик: Наталья Агарева.

Музыкальное оформление: Максим Морозов.

Спектакль, который повествует о жизни неформальной молодежи и вечной теме отцов и детей. Родители и дети в какой-то момент перестают слышать и понимать друг друга, а спектакль говорит с подростками о проблеме наркомании, о взаимопонимании озорным и понятным языком шпаны.

В центре сюжета — группа молодых людей, живущих в квартире, превращенной в притон. Сюда попадает ушедший из семьи Игорь Блинов, по кличке Блин. В поисках его в притон приходит отец Игоря, которому тут же присваивается кличка Блин-2. Стремясь спасти собственного сына, Блинов остается в квартире и в итоге побеждает — сын уходит из притона, вернувшись в нормальную жизнь.

Пьеса довольно жесткая и неоднозначная.

Действующие лица и исполнители: