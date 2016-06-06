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Блин 2. Возвращение

Блин 2. Возвращение

А. Слаповский. Хохмедия-триллер.

Режиссер-постановщик: Максим Казанцев.
Художник-постановщик: Наталья Агарева.
Музыкальное оформление: Максим Морозов.

Спектакль, который повествует о жизни неформальной молодежи и вечной теме отцов и детей. Родители и дети в какой-то момент перестают слышать и понимать друг друга, а спектакль говорит с подростками о проблеме наркомании, о взаимопонимании озорным и понятным языком шпаны.

В центре сюжета — группа молодых людей, живущих в квартире, превращенной в притон. Сюда попадает ушедший из семьи Игорь Блинов, по кличке Блин. В поисках его в притон приходит отец Игоря, которому тут же присваивается кличка Блин-2. Стремясь спасти собственного сына, Блинов остается в квартире и в итоге побеждает — сын уходит из притона, вернувшись в нормальную жизнь.

Пьеса довольно жесткая и неоднозначная.

Действующие лица и исполнители:

  • Блин — Егор Гречнев
  • Херсаче — Александр Халилеев
  • Шнырь — Дмитрий Сокольцов
  • Титикака — Николай Вострецов
  • Дося — Наталья Илецкая
  • Блинов — Алексей Яблонский
  • Ирина Блинова — Марина Лагутина
  • Демон — Артём Майдуров
Где и когда?
Новомосковский театр драмы
Новомосковский театр драмы
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
29 января 2017, воскресенье
18:00
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