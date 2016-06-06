Блин 2. Возвращение
А. Слаповский. Хохмедия-триллер.
Режиссер-постановщик: Максим Казанцев.
Художник-постановщик: Наталья Агарева.
Музыкальное оформление: Максим Морозов.
Спектакль, который повествует о жизни неформальной молодежи и вечной теме отцов и детей. Родители и дети в какой-то момент перестают слышать и понимать друг друга, а спектакль говорит с подростками о проблеме наркомании, о взаимопонимании озорным и понятным языком шпаны.
В центре сюжета — группа молодых людей, живущих в квартире, превращенной в притон. Сюда попадает ушедший из семьи Игорь Блинов, по кличке Блин. В поисках его в притон приходит отец Игоря, которому тут же присваивается кличка Блин-2. Стремясь спасти собственного сына, Блинов остается в квартире и в итоге побеждает — сын уходит из притона, вернувшись в нормальную жизнь.
Пьеса довольно жесткая и неоднозначная.
Действующие лица и исполнители:
- Блин — Егор Гречнев
- Херсаче — Александр Халилеев
- Шнырь — Дмитрий Сокольцов
- Титикака — Николай Вострецов
- Дося — Наталья Илецкая
- Блинов — Алексей Яблонский
- Ирина Блинова — Марина Лагутина
- Демон — Артём Майдуров