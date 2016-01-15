Ах... OFF
Постановка — Алескея Басова
Сценография — Алексея Басова
Художник по костюмам — Татьяна Матус
Художник по свету — Алексей Савенков
Действующие лица и исполнители:
- Агния — Мария Попова
- Ипполит — Владислав Басов
- Круглова Дарья Федосевна — Елена Басова
- Феона — Елeна Можайцева
- Ахов Ермил Зотыч — Алексей Басов
- Гитара — Ярослав Никонов
Стоимость билета от 450 Р.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
Тел.: 8 (4872) 30-45-96
24 декабря 2016, суббота
18:30
6 января 2017, пятница
18:30