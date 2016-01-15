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Ах... OFF

Ах... OFF

Постановка — Алескея Басова

Сценография — Алексея Басова

Художник по костюмам — Татьяна Матус

Художник по свету — Алексей Савенков

Действующие лица и исполнители:

  • Агния — Мария Попова
  • Ипполит — Владислав Басов
  • Круглова Дарья Федосевна — Елена Басова
  • Феона — Елeна Можайцева
  • Ахов Ермил Зотыч — Алексей Басов
  • Гитара — Ярослав Никонов

Стоимость билета от 450 Р.

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
24 декабря 2016, суббота
18:30
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6 января 2017, пятница
18:30
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