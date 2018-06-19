Первенство России и Всероссийские соревнования
21 июня состоятся соревнования по велоспорту среди юношей и девушек на треке. В состязаниях примут участие около 200 сильнейших спортсменов из различных регионов России.
В Первенстве, в составе сборной команды Тульской области примут участие спортсмены СШОР «Велосипедный спорт»
В программе:
- командная гонка преследования
- командный спринт
- гит на 200 м. с хода
- спринт, гит 500 м. с места и групповая гонка скретч.
Где и когда?
Тула, Тимирязева ул., д.101 корп.1
21 июня 2018, четверг
10:00
21 июня 2018, четверг
16:00
22 июня 2018, пятница
10:00
22 июня 2018, пятница
16:00
23 июня 2018, суббота
10:00
23 июня 2018, суббота
16:00