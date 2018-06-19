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Первенство России и Всероссийские соревнования

Первенство России и Всероссийские соревнования

21 июня состоятся соревнования по велоспорту среди юношей и девушек на треке. В состязаниях примут участие около 200  сильнейших спортсменов из различных регионов России. 

В Первенстве,  в составе сборной команды Тульской области примут участие спортсмены СШОР «Велосипедный спорт»


В программе:

  • командная гонка преследования
  • командный спринт
  • гит на 200 м. с хода
  • спринт, гит 500 м. с места и групповая гонка  скретч.
Где и когда?
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ, СДЮШОР, МУДО
Тула, Тимирязева ул., д.101 корп.1
21 июня 2018, четверг
10:00
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21 июня 2018, четверг
16:00
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22 июня 2018, пятница
10:00
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