Первенство России и Всероссийские соревнования

21 июня состоятся соревнования по велоспорту среди юношей и девушек на треке. В состязаниях примут участие около 200 сильнейших спортсменов из различных регионов России.

В Первенстве, в составе сборной команды Тульской области примут участие спортсмены СШОР «Велосипедный спорт»



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