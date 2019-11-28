Зимние ангелы
В Тульском музее изобразительных искусств пройдет конкурс «Зимние ангелы».
Ангелы — вестники Рождества и новой истории человечества. Так почему бы не проявить творческие способности и не создать милого ангелочка своими руками. И, может быть, даже получить приз! Присоединяйтесь к конкурсу и сотворите своего, оригинального персонажа.
Принимаются работы в двух номинациях: изобразительное искусство и прикладные техники. В первой из них будем рады видеть ангелочков, выполненных гуашью, акварелью, карандашом, пастелью и в других графических техниках. А от участников второй номинации ждут объёмные фигурки из различных материалов. Одними из важнейших критериев оценки являются оригинальность идеи и аккуратность выполнения. Фантазируйте, творите и создавайте себе праздничное настроение!
- Каждая работа должна быть снабжена этикеткой (ФИО, возраст, название, техника). Этикетки на графических работах должны располагаться строго на оборотной стороне.
Прием работ продлится до 15 декабря. Церемония награждения победителей и выставка лучших работ состоится 20 декабря.