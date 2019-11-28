В Тульском музее изобразительных искусств пройдет конкурс «Зимние ангелы».

Ангелы — вестники Рождества и новой истории человечества. Так почему бы не проявить творческие способности и не создать милого ангелочка своими руками. И, может быть, даже получить приз! Присоединяйтесь к конкурсу и сотворите своего, оригинального персонажа.

Принимаются работы в двух номинациях: изобразительное искусство и прикладные техники. В первой из них будем рады видеть ангелочков, выполненных гуашью, акварелью, карандашом, пастелью и в других графических техниках. А от участников второй номинации ждут объёмные фигурки из различных материалов. Одними из важнейших критериев оценки являются оригинальность идеи и аккуратность выполнения. Фантазируйте, творите и создавайте себе праздничное настроение!

Условия

Каждая работа должна быть снабжена этикеткой (ФИО, возраст, название, техника). Этикетки на графических работах должны располагаться строго на оборотной стороне.

Прием работ продлится до 15 декабря. Церемония награждения победителей и выставка лучших работ состоится 20 декабря.