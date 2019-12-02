Новомосковцев и гостей города ждет очередной танцевальный марафон. 6 и 7 декабря состоится 16-й межрегиональный фестиваль коллективов эстрадного танца «РЭПка-2019».

Стоимость и наличие билетов уточняйте в кассах ГДК и по тел. 8(48762) 6-30-12.