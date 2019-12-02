афиша
афиша
Регистрация
РЭПка

РЭПка

Новомосковцев и гостей города ждет очередной танцевальный марафон. 6 и 7 декабря состоится 16-й межрегиональный фестиваль коллективов эстрадного танца «РЭПка-2019».

Стоимость и наличие билетов уточняйте в кассах ГДК и по тел. 8(48762) 6-30-12.

Где и когда?
Городской Дворец Культуры Новомосковска
Новомосковск, улица Московская, 10
6 декабря 2019, пятница
18:00
 В календарь
 В календарь
7 декабря 2019, суббота
16:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
Купить билет
14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Игорь Тальков младший
Купить билет
6 декабря, пятница 19:30
«ЦЕНТР (КЛУБ) КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА», МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
 ₽  Билеты: 250-1500 ₽
Animal ДжаZ
Купить билет
15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Чёрный вторник
Купить билет
21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Аркаим
Купить билет
26 декабря, четверг 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 400 ₽
Рождественская история
Купить билет
21 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.