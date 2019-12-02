РЭПка
Новомосковцев и гостей города ждет очередной танцевальный марафон. 6 и 7 декабря состоится 16-й межрегиональный фестиваль коллективов эстрадного танца «РЭПка-2019».
Стоимость и наличие билетов уточняйте в кассах ГДК и по тел. 8(48762) 6-30-12.
Где и когда?
Новомосковск, улица Московская, 10
6 декабря 2019, пятница
18:00
7 декабря 2019, суббота
16:00
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
6 декабря, пятница 19:30
₽ Билеты: 250-1500 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
21 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽