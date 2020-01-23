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Однодневный поход

Однодневный поход

Тульский клуб туристов молодежного центра «Спектр» приглашает Вас отметить День студента походом в окрестности города Алексин.

Однодневное путешествие начнется с посещения Алексинского художественно-краеведческого музея. Музей находится в исторической части города, его экспозиция размещается в 18 залах. В них представлены предметы археологической, геологической, нумизматической, палеонтологической коллекций, собраний живописи, графики, скульптуры, изделий декоративно-прикладного искусства, предметов этнографии и быта.

После посещения музея туристы осмотрят историческую часть города и побывают на Ильинской горе, где располагалась древняя Алексинская крепость.

Пешая часть маршрута составит до 10 км.

Организационный сбор участников похода 23 января в 18.00 по адресу: ул. Сойфера, д. 35, МЦ «Спектр». Справки по телефону: 55−51−48

Где и когда?
Спектр, молодежный центр
Тула, Майская ул., 5, Тула
23 января 2020, четверг
18:00
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25 января 2020, суббота
10:00
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Касса
Жанна Бичевская
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1 февраля, суббота 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 400-800 ₽
Татьяна Мосина и оркестр русских народных инструментов «Тула»
Купить билет
7 февраля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 350 ₽
Петр Термен
Купить билет
2 февраля, воскресенье 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Любовная чехарда
Купить билет
4 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2200 ₽
Nina Garnet
Купить билет
15 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Морозко
Купить билет
26 января - 4 февраля
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 250 ₽
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