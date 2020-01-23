Однодневный поход

Тульский клуб туристов молодежного центра «Спектр» приглашает Вас отметить День студента походом в окрестности города Алексин.

Однодневное путешествие начнется с посещения Алексинского художественно-краеведческого музея. Музей находится в исторической части города, его экспозиция размещается в 18 залах. В них представлены предметы археологической, геологической, нумизматической, палеонтологической коллекций, собраний живописи, графики, скульптуры, изделий декоративно-прикладного искусства, предметов этнографии и быта.



После посещения музея туристы осмотрят историческую часть города и побывают на Ильинской горе, где располагалась древняя Алексинская крепость.



Пешая часть маршрута составит до 10 км.