«Ночь музеев» в ТИАМе
19 мая в международную акцию «Ночь музеев» ТИАМ начинает экскурсии из цикла «Тульский некрополь». Группа из 15 человек отправится исследовать Всехсвятское кладбище. Вооружаемся фонариками, смелостью, любопытством, надеваем одежду потеплее и отправляемся в кладбищенский сумрак с опытными экскурсоводами.
Сбор группы — 19 мая в 19:00 около Всехсвятского собора и длительность экскурсии — 1,5 часа.
Запись на ночную экскурсию обязательна по телефону: 31-26-61.
Стоимость: 150 р.
Где и когда?
Тула, Л. Толстого ул., д.79
19 мая 2018, суббота
19:00