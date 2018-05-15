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«Ночь музеев» в ТИАМе

«Ночь музеев» в ТИАМе

19 мая в международную акцию «Ночь музеев» ТИАМ начинает экскурсии из цикла «Тульский некрополь». Группа из 15 человек отправится исследовать Всехсвятское кладбище. Вооружаемся фонариками, смелостью, любопытством, надеваем одежду потеплее и отправляемся в кладбищенский сумрак с опытными экскурсоводами.

Сбор группы — 19 мая в 19:00 около Всехсвятского собора и длительность экскурсии — 1,5 часа.

Запись на ночную экскурсию обязательна по телефону: 31-26-61.

Стоимость: 150 р.

Где и когда?
Всехсвятский кафедральный собор
Тула, Л. Толстого ул., д.79
19 мая 2018, суббота
19:00
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