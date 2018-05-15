«Ночь музеев» в ТИАМе

19 мая в международную акцию «Ночь музеев» ТИАМ начинает экскурсии из цикла «Тульский некрополь». Группа из 15 человек отправится исследовать Всехсвятское кладбище. Вооружаемся фонариками, смелостью, любопытством, надеваем одежду потеплее и отправляемся в кладбищенский сумрак с опытными экскурсоводами.



Сбор группы — 19 мая в 19:00 около Всехсвятского собора и длительность экскурсии — 1,5 часа.



Запись на ночную экскурсию обязательна по телефону: 31-26-61.



Стоимость: 150 р.