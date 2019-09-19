Ночь летучих мышей в Тульском экзотариуме

Для всех любителей таинственного и загадочного – осеннее вечернее мероприятие «Ночь летучих мышей».



В программе:

развенчание мифов о самых харизматичных ночных животных,

общение с сумеречными существами,

мышиный мастер-класс,

хай-тек от рукокрылых.

Каждый желающий лучше понять жизнь летучих мышей и попробовать себя в их роли, может записаться на мероприятие по телефону 47−53−92.



Мероприятие проводится только по предварительной записи.

Стоимость билетов:

Взрослый билет: 200 руб.,

Детский (до 18 лет), студенческий (очное отделение):150 руб.,