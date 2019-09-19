Ночь летучих мышей в Тульском экзотариуме
Для всех любителей таинственного и загадочного – осеннее вечернее мероприятие «Ночь летучих мышей».
В программе:
В программе:
- развенчание мифов о самых харизматичных ночных животных,
- общение с сумеречными существами,
- мышиный мастер-класс,
- хай-тек от рукокрылых.
Каждый желающий лучше понять жизнь летучих мышей и попробовать себя в их роли, может записаться на мероприятие по телефону 47−53−92.
Мероприятие проводится только по предварительной записи.
Стоимость билетов:
Взрослый билет: 200 руб.,
Мероприятие проводится только по предварительной записи.
Стоимость билетов:
Взрослый билет: 200 руб.,
Детский (до 18 лет), студенческий (очное отделение):150 руб.,
Льготный: 100 руб.
Галерея
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
21 сентября 2019, суббота
18:00