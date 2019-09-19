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Ночь летучих мышей в Тульском экзотариуме

Ночь летучих мышей в Тульском экзотариуме

Для всех любителей таинственного и загадочного – осеннее вечернее мероприятие «Ночь летучих мышей».

В программе:
  • развенчание мифов о самых харизматичных ночных животных,
  • общение с сумеречными существами,
  • мышиный мастер-класс,
  • хай-тек от рукокрылых.
Каждый желающий лучше понять жизнь летучих мышей и попробовать себя в их роли, может записаться на мероприятие по телефону 47−53−92.

Мероприятие проводится только по предварительной записи.
Стоимость билетов:
Взрослый билет: 200 руб.,
Детский (до 18 лет), студенческий (очное отделение):150 руб.,
Льготный: 100 руб.
 

 

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Ночь летучих мышей, Фото: 1
Ночь летучих мышей, Фото: 2
Ночь летучих мышей, Фото: 3
Ночь летучих мышей, Фото: 4
Ночь летучих мышей, Фото: 5
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Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
21 сентября 2019, суббота
18:00
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