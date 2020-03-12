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Навруз

Навруз

Внимание! Отмена мероприятия.

20 марта в ремесленном дворе «Добродей» отметят национальный восточный праздник Навруз.  Гости праздника познакомятся с обычаями восточных народов. В программе танцевальные и музыкальные номера представителей разных народов, национальные игры, песни, танцы и традиционные национальные угощения. Главным блюдом станет узбекский плов по-самаркандски.

Изюминкой праздника станет конкурс «Мисс Навруз» с участием представительниц национальных общественных объединений Тульской области и студенческих организаций.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
20 марта 2020, пятница
14:00
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Касса
Сколот
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28 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
Купить билет
23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Ярослав Тимофеев (OQJAV): Реквием В.А. Моцарта
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12 апреля, воскресенье 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Александр Домогаров
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29 апреля, среда 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Мари Краймбрери
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21 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
RASA
Купить билет
3 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300-2000 ₽
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