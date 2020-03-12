Внимание! Отмена мероприятия.

20 марта в ремесленном дворе «Добродей» отметят национальный восточный праздник Навруз. Гости праздника познакомятся с обычаями восточных народов. В программе танцевальные и музыкальные номера представителей разных народов, национальные игры, песни, танцы и традиционные национальные угощения. Главным блюдом станет узбекский плов по-самаркандски.

Изюминкой праздника станет конкурс «Мисс Навруз» с участием представительниц национальных общественных объединений Тульской области и студенческих организаций.

Вход свободный.