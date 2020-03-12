Навруз
Внимание! Отмена мероприятия.
20 марта в ремесленном дворе «Добродей» отметят национальный восточный праздник Навруз. Гости праздника познакомятся с обычаями восточных народов. В программе танцевальные и музыкальные номера представителей разных народов, национальные игры, песни, танцы и традиционные национальные угощения. Главным блюдом станет узбекский плов по-самаркандски.
Изюминкой праздника станет конкурс «Мисс Навруз» с участием представительниц национальных общественных объединений Тульской области и студенческих организаций.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
20 марта 2020, пятница
14:00
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
12 апреля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
29 апреля, среда 18:30
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
21 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
3 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300-2000 ₽