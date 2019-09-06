Музейная программа в честь Дня Тулы и Тульской области

В праздничные дни в Тульских музеях гостей ждут увлекательные экскурсии, лекция о том, как выглядели туляки 100 лет назад, мастер-классы по живописи и зажигательное выступление Студии восточного танца «Манго» и Коллектива танцев народов мира «Лотос».

7 сентября

Тульский военно-исторический музей (сбор группы у Пятницких ворот Тульского кремля)

10.00, 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00 Театрализованная экскурсия по ул. Металлистов «Шёл по городу Офеня» (6+)

Выставочный зал

12.00 Интерактивное занятие «Рисуем город, в котором живёт художник» (0+)

16.00 Мастер-класс «Коллаж» (6+)

Комсомольский парк культуры и отдыха

14.00 Поэтическое выступление сотрудников «Дома-музея В.В. Вересаева» «Тула глазами В.В. Вересаева» (6+)

Музей «Тульский кремль»

14.00, 17.30 Экскурсия «Город на ладони» (12+)

17.00 Фототур «Город на ладони»

Музей П.Н. Крылова

14.00 Мастер-класс по живописи «Мой город Тула» (6+)

15.00 Виртуальное «Путешествие по Туле» (6+)

Музей «Тульские самовары»

15.00 Лекция «Тула и туляки, какими они были 100 лет назад» (12+)

Тульский музей изобразительных искусств

15.00 Лекция «Русские художники и тульский край» (12+)

Тульский областной краеведческий музей

15.00 Интеллектуальная костюмированная экскурсия-игра «Пурга истории: правда или вымысел?» (12+)

16.00 Интерактивная зона «Разгадай тульский край» (0+)

14 сентября

Тульский военно-исторический музей (сбор группы у Пятницких ворот Тульского кремля)

10.00, 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00 Театрализованная экскурсия по ул. Металлистов «Шёл по городу Офеня» (6+)

Выставочный зал

11.00, 15.00 Программа выходного дня «Выходные в музее» (6+)

Тульский областной краеведческий музей

12.00 Костюмированная экскурсия «Путешествие в тульскую деревню» (6+)

14.00 Квест-игра «Загадки земли тульской» (6+)

Музей «Спасское»

13.20 Лекция «Создатель легендарного оружия – М.Т. Калашников» (12+)

Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг»

14.00 Встреча в литературной гостиной «Мой родной край в стихах и прозе» (12+)

Музей «Тульский кремль»

14.00, 17.30 Экскурсия «Город на ладони» (12+)

Музей П.Н. Крылова

15.00 Мастер-класс «по живописи «Крыловский пленэр» (6+)

Отдел Богородицкого дворца-музея и парка на станции «Жданка»

15.00 Литературно-музыкальный вечер «Литературный вокзал – 10» (12+)

Богородицкий дворец-музей и парк

16.00 Пешеходная экскурсия по городу «Исторический центр города Богородицк» (12+)

Музей «Тульские самовары»

17.00 Интерактивное занятие «Здравствуй, Тула» (6+)

Дом-музей В.В. Вересаева

18.00 Выступление Студии восточного танца «Манго» и Коллектива танцев народов мира «Лотос» (6+)