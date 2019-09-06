Музейная программа в честь Дня Тулы и Тульской области
В праздничные дни в Тульских музеях гостей ждут увлекательные экскурсии, лекция о том, как выглядели туляки 100 лет назад, мастер-классы по живописи и зажигательное выступление Студии восточного танца «Манго» и Коллектива танцев народов мира «Лотос».
Тульский военно-исторический музей (сбор группы у Пятницких ворот Тульского кремля)
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00 Театрализованная экскурсия по ул. Металлистов «Шёл по городу Офеня» (6+)
Выставочный зал
12.00 Интерактивное занятие «Рисуем город, в котором живёт художник» (0+)
16.00 Мастер-класс «Коллаж» (6+)
Комсомольский парк культуры и отдыха
14.00 Поэтическое выступление сотрудников «Дома-музея В.В. Вересаева» «Тула глазами В.В. Вересаева» (6+)
Музей «Тульский кремль»
14.00, 17.30 Экскурсия «Город на ладони» (12+)
17.00 Фототур «Город на ладони»
Музей П.Н. Крылова
14.00 Мастер-класс по живописи «Мой город Тула» (6+)
15.00 Виртуальное «Путешествие по Туле» (6+)
Музей «Тульские самовары»
15.00 Лекция «Тула и туляки, какими они были 100 лет назад» (12+)
Тульский музей изобразительных искусств
15.00 Лекция «Русские художники и тульский край» (12+)
Тульский областной краеведческий музей
15.00 Интеллектуальная костюмированная экскурсия-игра «Пурга истории: правда или вымысел?» (12+)
16.00 Интерактивная зона «Разгадай тульский край» (0+)
Тульский военно-исторический музей (сбор группы у Пятницких ворот Тульского кремля)
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00 Театрализованная экскурсия по ул. Металлистов «Шёл по городу Офеня» (6+)
Выставочный зал
11.00, 15.00 Программа выходного дня «Выходные в музее» (6+)
Тульский областной краеведческий музей
12.00 Костюмированная экскурсия «Путешествие в тульскую деревню» (6+)
14.00 Квест-игра «Загадки земли тульской» (6+)
Музей «Спасское»
13.20 Лекция «Создатель легендарного оружия – М.Т. Калашников» (12+)
Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг»
14.00 Встреча в литературной гостиной «Мой родной край в стихах и прозе» (12+)
Музей «Тульский кремль»
14.00, 17.30 Экскурсия «Город на ладони» (12+)
Музей П.Н. Крылова
15.00 Мастер-класс «по живописи «Крыловский пленэр» (6+)
Отдел Богородицкого дворца-музея и парка на станции «Жданка»
15.00 Литературно-музыкальный вечер «Литературный вокзал – 10» (12+)
Богородицкий дворец-музей и парк
16.00 Пешеходная экскурсия по городу «Исторический центр города Богородицк» (12+)
Музей «Тульские самовары»
17.00 Интерактивное занятие «Здравствуй, Тула» (6+)
Дом-музей В.В. Вересаева
18.00 Выступление Студии восточного танца «Манго» и Коллектива танцев народов мира «Лотос» (6+)