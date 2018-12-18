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Ира Филиппова. «Книжный шкаф»

Ира Филиппова. «Книжный шкаф»

На «Октаве» состоится встреча с создателем детского клуба «Книжный шкаф». Участников ждет насыщенная программа.

11.00 — постановка хита детских книжных магазинов, книга Свена Нурдквиста «В погоне за шляпой». Даже дети могут вернуться в детство, а взрослые не откажутся к ним присоединиться — и все участники окунутся в воспоминания и волшебство талантливой детской литературы.

Вход по предварительной регистрации.

13.00 — Ира Филиппова расскажет родителям о лучших зимних книгах для дошкольников и младших школьников — самых уютных новинках ведущих книжных издательств («Белая ворона», «Самокат», «КомпасГид»). Участники встречи обсудят, как увлечь ребенка чтением и что можно поделать вместе «вокруг» книги, чтобы она стала органичной и необходимой частью жизни. Дети не останутся без дела — в детском зале библиотеки для них припасены игры и раскраски.

Вход свободный.


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Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
23 декабря 2018, воскресенье
11:00
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23 декабря 2018, воскресенье
13:00
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