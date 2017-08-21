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InКВИЗиция

InКВИЗиция

Члены городского клуба «Что? Где? Когда?» с многолетним стажем приглашают всех желающих на квиз «InКВИЗиция».

Для ответов на вопросы вам не понадобится лоб высотой в семь пядей и трёхведёрный мозг. Достаточно обладать школьными знаниями, логикой и смекалкой. 

Игра состоит из шести раундов с разнообразными заданиями — текстовые вопросы, музыкальные, с картинками.

Игры проводятся раз в две недели по воскресеньям в ресторане ночного клуба «Мёд» (Тула, ул. Чапаева, 51). Турнирный взнос — 300 Р с человека.

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
27 августа 2017, воскресенье
18:00
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