Члены городского клуба «Что? Где? Когда?» с многолетним стажем приглашают всех желающих на квиз «InКВИЗиция».

Для ответов на вопросы вам не понадобится лоб высотой в семь пядей и трёхведёрный мозг. Достаточно обладать школьными знаниями, логикой и смекалкой.

Игра состоит из шести раундов с разнообразными заданиями — текстовые вопросы, музыкальные, с картинками.

Игры проводятся раз в две недели по воскресеньям в ресторане ночного клуба «Мёд» (Тула, ул. Чапаева, 51). Турнирный взнос — 300 Р с человека.