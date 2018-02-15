афиша
афиша
Регистрация
Добрые_крышечки_тула

Добрые_крышечки_тула

За два года существования фестиваля было собрано более 2 тонн крышечек и этих пластиковых крышечек хватило на покупку пяти инвалидных колясок. На данный момент открыт новый шестой сбор.  

На фестивале «Добрые крышечки» будет производиться сбор пластика, крышечек и макулатуры. Перед гостями выступит известные исполнители: финалист конкурса «Новая Волна 2017» и солистка группы «Билет на Марс». Планируется насышенная конкурсная программа для детей и взрослых, в том числе кулинарный конкурс с подарками от спонсоров.

Последней частью станет церемония награждения участников проекта, и завершится фестиваль традиционными масленичными гуляниями с горячим чаем, блинами и катанием на санях.  

Где и когда?
Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
18 февраля 2018, воскресенье
15:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.