Добрые_крышечки_тула

За два года существования фестиваля было собрано более 2 тонн крышечек и этих пластиковых крышечек хватило на покупку пяти инвалидных колясок. На данный момент открыт новый шестой сбор.



На фестивале «Добрые крышечки» будет производиться сбор пластика, крышечек и макулатуры. Перед гостями выступит известные исполнители: финалист конкурса «Новая Волна 2017» и солистка группы «Билет на Марс». Планируется насышенная конкурсная программа для детей и взрослых, в том числе кулинарный конкурс с подарками от спонсоров.

Последней частью станет церемония награждения участников проекта, и завершится фестиваль традиционными масленичными гуляниями с горячим чаем, блинами и катанием на санях.