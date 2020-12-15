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Война в раннем железном веке: скифы, сарматы и «лесные народы»

Война в раннем железном веке: скифы, сарматы и «лесные народы»

17 декабря научный центр «Археология и реставрация» в Музейном квартале приглашает на новую лекцию.  Кандидат исторических наук Евгений Столяров расскажет о столкновениях населения современной Тульской области в VII веке до нашей эры - I веке нашей эры.
 
Территория Окско-Донского водораздела представляет собой часть пограничной территории между лесной и лесостепной зонами. Этот уникальный регион являлся контактной зоной двух культурных миров – так называемых «лесных народов» и лесостепного населения, культура которого прикрыта «вуалью культурных традиций номадов». 
 
Одним из интереснейших источников по изучению древних культур являются находки предметов вооружения и снаряжения боевого коня, которые демонстрируют не только уровень развития военного дела, но и определенную ступень технологического прогресса.
 
Костяные наконечники копий, находка скифского меча, десятки находок наконечников стрел скифского и сарматского круга, а также железные и костяные псалии – все эти артефакты позволяют детально рассмотреть сложные и зачастую драматичные эпизоды истории VII в. до н.э. - I в. н.э. на территории Тульского края. 
 
О своих открытиях в ходе изучения находок на лекции расскажет заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника «Куликово поле», кандидат исторических наук Евгений Столяров.
 
Стоимость билета: 100 рублей.  
 
Предварительная запись на лекцию обязательна. Бронируйте места заранее по телефону: + 7 (4872) 77 38 05, 77 38 06, e-mail: archcenter@kulpole.ru .
 
Не забывайте о требованиях личной безопасности во время посещения лекции. Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски)!
Где и когда?
Музейный квартал
Тула, улица Металлистов
17 декабря 2020, четверг
18:30
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12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Тамара Гвердцители
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18 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Mgzavrebi
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7 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Сергей Пенкин
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Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Felidae
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15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Вера Снежная
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 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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