Война в раннем железном веке: скифы, сарматы и «лесные народы»

17 декабря научный центр «Археология и реставрация» в Музейном квартале приглашает на новую лекцию. Кандидат исторических наук Евгений Столяров расскажет о столкновениях населения современной Тульской области в VII веке до нашей эры - I веке нашей эры.

Территория Окско-Донского водораздела представляет собой часть пограничной территории между лесной и лесостепной зонами. Этот уникальный регион являлся контактной зоной двух культурных миров – так называемых «лесных народов» и лесостепного населения, культура которого прикрыта «вуалью культурных традиций номадов».

Одним из интереснейших источников по изучению древних культур являются находки предметов вооружения и снаряжения боевого коня, которые демонстрируют не только уровень развития военного дела, но и определенную ступень технологического прогресса.

Костяные наконечники копий, находка скифского меча, десятки находок наконечников стрел скифского и сарматского круга, а также железные и костяные псалии – все эти артефакты позволяют детально рассмотреть сложные и зачастую драматичные эпизоды истории VII в. до н.э. - I в. н.э. на территории Тульского края.

О своих открытиях в ходе изучения находок на лекции расскажет заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника «Куликово поле», кандидат исторических наук Евгений Столяров.

Стоимость билета: 100 рублей.

Предварительная запись на лекцию обязательна. Бронируйте места заранее по телефону: + 7 (4872) 77 38 05, 77 38 06, e-mail: archcenter@kulpole.ru .

Не забывайте о требованиях личной безопасности во время посещения лекции. Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски)!