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Вересаев о Великой Отечественной войне

Вересаев о Великой Отечественной войне

Творческая встреча пройдет в рамках проекта «Лето в парке», организованного совместно с Центральным парком культуры и отдыха. Отличительная черта проекта — выступление сотрудников Дома-музея В. В. Вересаева с тематическим лекционным материалом, сопровождаемым поэтическим выступлением участников областного музейно-литературного объединения «Муза».

Первое в этом летне-парковом цикле мероприятие посвящено началу Великой Отечественной войны. Наш земляк В. В. Вересаев стал свидетелем Великой Отечественной войны, которая оставила глубокий след не только в жизни писателя, но и на страницах его произведений. Будучи в эвакуации, в Тбилиси, писатель много работает: занимается переводами с древнегреческого языка, пишет рассказы, но главное активно выступает перед ранеными в госпиталях и солдатами, идущими на фронт. Об этом периоде жизни всемирно известного писателя расскажут сотрудники Дома-музея В. В. Вересаева.

Рассказ будет дополнен тематическим поэтическим выступлением участников областного музейно-литературного объединения «Муза», которые прочитают стихотворения военной и патриотической тематики собственного сочинения.

Вход свободный.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
17 июня 2017, суббота
13:00
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