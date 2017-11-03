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Скульптура в собрании художественного музея

Скульптура в собрании художественного музея

Приглашаем зрителей познакомиться с произведениями русских и западноевропейских скульпторов, представленных в экспозиции Тульского областного художественного музея.

Это работы, П. К. Клодта, М. М. Антокольского, А. И. Теребенева, А. М. Опекушина, Н. Н. Ге, С. Т. Коненкова, Э. Вольфа, К. Фраттена, М. С. Голубкиной, Б. Сандомирской.

Среди них уникальные подлинники и копии знаменитых скульптур. Тематика скульптуры разнообразна: портреты, жанровые сцены, мифология и анималистика. В процессе экскурсии зрители узнают о выразительных возможностях скульптуры: материале, форме, композиции и т. д.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
15 ноября 2017, среда
18:00
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