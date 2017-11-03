Скульптура в собрании художественного музея
Приглашаем зрителей познакомиться с произведениями русских и западноевропейских скульпторов, представленных в экспозиции Тульского областного художественного музея.
Это работы,
Среди них уникальные подлинники и копии знаменитых скульптур. Тематика скульптуры разнообразна: портреты, жанровые сцены, мифология и анималистика. В процессе экскурсии зрители узнают о выразительных возможностях скульптуры: материале, форме, композиции
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
15 ноября 2017, среда
18:00