Скульптура в собрании художественного музея

Приглашаем зрителей познакомиться с произведениями русских и западноевропейских скульпторов, представленных в экспозиции Тульского областного художественного музея.

Это работы, П. К. Клодта , М. М. Антокольского , А. И. Теребенева , А. М. Опекушина , Н. Н. Ге , С. Т. Коненкова , Э. Вольфа, К. Фраттена, М. С. Голубкиной , Б. Сандомирской.