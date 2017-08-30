Открытка ко Дню учителя

Субботние встречи с мастером Екатериной Зерновой в сентябре будут посвящены декупажу и скрапбукингу.

Каждому хочется порадовать учителя особым подарком, сделанным своими руками. Необычная открытка выполненная в смешанной технике (эстампаж, декупаж и пр.) станет памятным сувениром. Этот мастер-класс завершает блок встреч, посвящённых искусству картонажа, работе с бумагой, картоном, фольгой.

100 Р. Запись по телефону: 36−16−63.