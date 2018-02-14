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Основные ошибки при старте компании

Основные ошибки при старте компании

Всего за один год два друга Игорь Подстрешный и Денис Сарвин сумели развить успешный бизнес от простого фуд-трака до сети быстрого питания Burger Heroes, которая вскоре стала очень популярной среди любителей бургеров, благодаря необычным рецептам и доступной цене.

Предприниматель Игорь Подстрешный расскажет в своей лекции о том, с какими ошибками можно столкнуться на старте проекта.

Стоимость: от 100Р.

 

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 февраля 2018, суббота
15:00
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