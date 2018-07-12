Катерина создатель и генеральный директор консалтинговой компании Oy-Li. Она первая в России кто гарантирует рост продаж. Ее лучший результат — рост продаж в 4,12 раза. Она имеет опыт настройки более 2000 отделов продаж во всех основных отраслях.

На мастер-классе «30 ошибок, которых нет в отделах продаж № 1 в своих отраслях» вы узнаете, как сделать отдел продаж максимально эффективным!



На мастер классе вы узнаете:

как автоматизировать отдел продаж и с тем же количеством сотрудников расти;

что нужно для эффективной работы отдела продаж: структура, отчеты, контрольные точки;

как продавать больше того же и как продать другое текущим клиентам;

как определить и использовать показатели клиентской лояльности и жизненного цикла клиента.



Это лишь малая часть программы, насыщенность мастер-класса вас приятно удивит!



Подробности на сайте мероприятия по ссылке