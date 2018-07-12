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30 ошибок, которых нет в отделах продаж №1 в своих отраслях

30 ошибок, которых нет в отделах продаж №1 в своих отраслях

Катерина создатель и генеральный директор консалтинговой компании Oy-Li. Она первая в России кто гарантирует рост продаж. Ее лучший результат — рост продаж в 4,12 раза. Она имеет опыт настройки более 2000 отделов продаж во всех основных отраслях.

На мастер-классе «30 ошибок, которых нет в отделах продаж № 1 в своих отраслях» вы узнаете, как сделать отдел продаж максимально эффективным!

На мастер классе вы узнаете:

  • как автоматизировать отдел продаж и с тем же количеством сотрудников расти;
  • что нужно для эффективной работы отдела продаж: структура, отчеты, контрольные точки;
  • как продавать больше того же и как продать другое текущим клиентам;
  • как определить и использовать показатели клиентской лояльности и жизненного цикла клиента.


Это лишь малая часть программы, насыщенность мастер-класса вас приятно удивит!

Подробности на сайте мероприятия по ссылке

Где и когда?
SK Royal, конференц-зал
Тула, улица Советская, 29
26 июля 2018, четверг
10:00
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