30 ошибок, которых нет в отделах продаж №1 в своих отраслях
Катерина создатель и генеральный директор консалтинговой компании Oy-Li. Она первая в России кто гарантирует рост продаж. Ее лучший результат — рост продаж в 4,12 раза. Она имеет опыт настройки более 2000 отделов продаж во всех основных отраслях.
На мастер-классе «30 ошибок, которых нет в отделах продаж № 1 в своих отраслях» вы узнаете, как сделать отдел продаж максимально эффективным!
На мастер классе вы узнаете:
- как автоматизировать отдел продаж и с тем же количеством сотрудников расти;
- что нужно для эффективной работы отдела продаж: структура, отчеты, контрольные точки;
- как продавать больше того же и как продать другое текущим клиентам;
- как определить и использовать показатели клиентской лояльности и жизненного цикла клиента.
Это лишь малая часть программы, насыщенность мастер-класса вас приятно удивит!
Подробности на сайте мероприятия по ссылке
Где и когда?
Тула, улица Советская, 29
26 июля 2018, четверг
10:00