Онлайн-лекция «Нейрогастрономия или как мозг думает о еде»

5 июня физиолог и один из организаторов лектория «Научная библиотека» Антон Захаров прочитает онлайн-лекцию «Нейрогастрономия или как мозг думает о еде». Где на самом деле возникает вкус, во рту или в мозге? Как проверить, насколько хорошо человек чувствует вкус? Что в восприятии пищи важнее — вкус или запах? На эти и другие подобные вопросы вам ответят на лекции. Также Антон расскажет и про невероятный феномен фастфуда и о том, что именно вызывает вяжущее чувство во рту и как правильно «поджигать» язык!

Нейрогастрономия — это новая область прикладной нейронауки, изучающая влияние сенсорных раздражителей на вкусовые ощущения. Она основана на осознании того, что все, что люди пьют или едят, проходит через все органы чувств. Нейрогастрономия позволяет изменить не только вкус, но и «оздоровить» пищу.