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Онлайн-лекция «Нейрогастрономия или как мозг думает о еде»

Онлайн-лекция «Нейрогастрономия или как мозг думает о еде»

5 июня физиолог и один из организаторов лектория «Научная библиотека» Антон Захаров прочитает онлайн-лекцию «Нейрогастрономия или как мозг думает о еде». Где на самом деле возникает вкус, во рту или в мозге? Как проверить, насколько хорошо человек чувствует вкус? Что в восприятии пищи важнее — вкус или запах? На эти и другие подобные вопросы вам ответят на лекции. Также Антон расскажет и про невероятный феномен фастфуда и о том, что именно вызывает вяжущее чувство во рту и как правильно «поджигать» язык!

Нейрогастрономия — это новая область прикладной нейронауки, изучающая влияние сенсорных раздражителей на вкусовые ощущения. Она основана на осознании того, что все, что люди пьют или едят, проходит через все органы чувств. Нейрогастрономия позволяет изменить не только вкус, но и «оздоровить» пищу.
 
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
5 июня 2020, пятница
19:00
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Касса
Нейромонах Феофан
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Кошки в городе
Купить билет
31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Дора
Купить билет
12 июня, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Пассажиры
Купить билет
1 сентября, вторник 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
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