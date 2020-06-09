Онлайн-лекция «Измы конца XIX начала – XX века — от импрессионизма до сюрреализма»
10 июня искусствовед Татьяна Быковская прочитает лекцию и раскроет главные сюжеты истории живописи рубежа XIX и XX столетия.
На апрельских и майских онлайн-лекциях цикла «Мировое искусство» Татьяна разобрала важные направления искусства XVIII и XIX веков.
На новой лекции онлайн-гости узнают много нового о двух важных направлениях — импрессионизме и сюрреализме.
На новой лекции онлайн-гости узнают много нового о двух важных направлениях — импрессионизме и сюрреализме.
Импрессионизм зародился во Франции в XIX-XX веках. Этот стиль позволяет
запечатлеть какой-либо момент жизни во всей его изменчивости и подвижности. Сюрреализм считается авангардным направлением в изобразительном искусстве, литературе и кинематографе первой половины ХХ века. Он сильно повлиял на мировую культуру между двумя мировыми войнами.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
10 июня 2020, среда
19:00
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
1 сентября, вторник 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽