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Онлайн-лекция «Измы конца XIX начала – XX века — от импрессионизма до сюрреализма»

Онлайн-лекция «Измы конца XIX начала – XX века — от импрессионизма до сюрреализма»

10 июня искусствовед Татьяна Быковская прочитает лекцию и раскроет главные сюжеты истории живописи рубежа XIX и XX столетия.
На апрельских и майских онлайн-лекциях цикла «Мировое искусство» Татьяна разобрала важные направления искусства XVIII и XIX веков.
На новой лекции онлайн-гости узнают много нового о двух важных направлениях — импрессионизме и сюрреализме.
Импрессионизм зародился во Франции в XIX-XX веках. Этот стиль позволяет
запечатлеть какой-либо момент жизни во всей его изменчивости и подвижности. Сюрреализм считается авангардным направлением в изобразительном искусстве, литературе и кинематографе первой половины ХХ века. Он сильно повлиял на мировую культуру между двумя мировыми войнами.

 

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
10 июня 2020, среда
19:00
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Касса
Сергей Пенкин
Купить билет
29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Пассажиры
Купить билет
1 сентября, вторник 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
SLIMUS
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2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
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