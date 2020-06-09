Онлайн-лекция «Измы конца XIX начала – XX века — от импрессионизма до сюрреализма»

10 июня искусствовед Татьяна Быковская прочитает лекцию и раскроет главные сюжеты истории живописи рубежа XIX и XX столетия.

На апрельских и майских онлайн-лекциях цикла «Мировое искусство» Татьяна разобрала важные направления искусства XVIII и XIX веков.

На новой лекции онлайн-гости узнают много нового о двух важных направлениях — импрессионизме и сюрреализме.

Импрессионизм зародился во Франции в XIX-XX веках. Этот стиль позволяет

запечатлеть какой-либо момент жизни во всей его изменчивости и подвижности. Сюрреализм считается авангардным направлением в изобразительном искусстве, литературе и кинематографе первой половины ХХ века. Он сильно повлиял на мировую культуру между двумя мировыми войнами.