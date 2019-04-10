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Как организовать путешествие самостоятельно

Как организовать путешествие самостоятельно

О правилах путешествий расскажет основатель бюро разумных путешествий «Куда Угодно» Артем Баранов.

Количество туристов, отказывающихся от пакетных туров и решающих путешествовать самостоятельно, с каждым годом становится все больше.
Оказалось, что можно самостоятельно найти более экономные рейсы и выбирать любые недорогие отели на свой вкус и бюджет.

На обсуждении в формате вопрос-ответ посетители узнают как грамотно составить поездку и получить от нее максимум удовольствия.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 апреля 2019, четверг
19:00
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