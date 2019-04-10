Как организовать путешествие самостоятельно

О правилах путешествий расскажет основатель бюро разумных путешествий «Куда Угодно» Артем Баранов.

Количество туристов, отказывающихся от пакетных туров и решающих путешествовать самостоятельно, с каждым годом становится все больше.

Оказалось, что можно самостоятельно найти более экономные рейсы и выбирать любые недорогие отели на свой вкус и бюджет.



На обсуждении в формате вопрос-ответ посетители узнают как грамотно составить поездку и получить от нее максимум удовольствия.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.