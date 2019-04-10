Как организовать путешествие самостоятельно
О правилах путешествий расскажет основатель бюро разумных путешествий «Куда Угодно» Артем Баранов.
Количество туристов, отказывающихся от пакетных туров и решающих путешествовать самостоятельно, с каждым годом становится все больше.
Оказалось, что можно самостоятельно найти более экономные рейсы и выбирать любые недорогие отели на свой вкус и бюджет.
На обсуждении в формате вопрос-ответ посетители узнают как грамотно составить поездку и получить от нее максимум удовольствия.
Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 апреля 2019, четверг
19:00