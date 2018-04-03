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Мастер-класс по изготовлению миниатюрного кошелька из фетра

Мастер-класс по изготовлению миниатюрного кошелька из фетра

Во все времена существовали аксессуары для хранения денег, правда, выглядели они не так, как современные. Кошельки в истории носили разные названия, были различных форм — все подстраивалось под разменную монету эпохи.


Сумочки, монетницы, бумажники и даже современные зажимы для денег — все эти полезные аксессуары непременно украшались владельцами или производителями.

Предлагаем и нам сшить себе миниатюрный кошелек из фетра и выложить на нем нежнейшими шерстяными нитями яркую бабочку.

Даже в век электронных денег он пригодится для разных мелочей или в качестве чехольчика для телефона.

Стоимость: 100Р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
7 апреля 2018, суббота
17:00
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