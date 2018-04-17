Городской быт населения Тульской губернии кон.XIX-нач.XX вв

Вы узнаете, как жили горожане тех времён, как проводили досуг, какие балы и концерты с удовольствием посещали в Дворянском собрании. Сотрудники музея также расскажут вам об особенностях образовательной системы и духовной жизни минувшего столетия. Само собой разумеется, подкрепляя рассказ экспонатами из фондов музейного объединения.

Гости увидят женский городской костюм, кружевные воротники, платки, бинокль и другие аксессуары эпохи. Приходите и проведите вечер пятницы в духе прошлого столетия!

Стоимость: 50 р.