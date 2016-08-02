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Город на ладони

Город на ладони

Экскурсия запомнится вам не только увлекательным рассказом о Тульском кремле, но и завораживающим видом, который открывается с его стен на исторический центр города.

Маршрут протяженностью более 1 км будет пролегать именно по стенам, с посещением башен крепости. Ступая по боевому ходу кремля, вы прикоснетесь к истории этого места, ощутите дыхание прошлого.

Величественный архитектурный памятник не раз был местом, где вершилась история нашей страны. В 1552 году Тульский кремль был осажден крымским ханом Девлетом I Гиреем, но не сдался. Лжедмитрий I останавливался в кремле на 2 недели и принимал бояр, присягнувших ему на верность. В 1607 года в Тулу отступает военный и политический деятель, лидер крестьянского движения 1606 — 1607 годов Иван Болотников. Он руководил обороной Тульского кремля, осаждённого войсками Василия Шуйского. Славная история крепости на этом не заканчивается. Приходите на экскурсию и узнайте больше!

Формируется группа до 25 человек Запись по телефону: 31−25−38.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
9 июня 2017, пятница
17:30
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