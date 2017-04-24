Клуб «Идея» приглашает 3 мая в 18.30 людей, интересующихся психологией и самосовершенствованием на практическое занятие «Достижение целей и исполнение желаний — самые эффективные психологические практики». далее по средам — на творческие встречи, лекции и тренинги.

В программе — встречи с психологами, музыкантами, астрологами, стилистами и еще многими интересными людьми, а также чаепития и увлекательные дискуссии.

Предварительная запись обязательна по телефону 8−953−424−17−36.

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