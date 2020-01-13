Депутат Даниил Емельянов: о месте и роли молодежи Тульской области
В «Типографии» пройдет лекция о молодежи от Даниила Емельянова депутата МО
Никаких проектов «для галочки». Никаких «зон комфорта» и «поверь в себя». Только настоящий опыт самореализации молодежи. В ходе лекции постараемся ответить на самый главный вопрос: чем может заниматься молодежь Тульской области?
Поговорим о: социальных ролях, командной работе и профориентации.
Среди зрителей за самые актуальные вопросы будет разыгран фирменный мерч от молодежной общественной организации «Время молодых».
Вход по предварительной регистрации.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 января 2020, вторник
19:00
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
8 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1600 ₽
24 февраля, понедельник 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
4 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2400 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-2200 ₽