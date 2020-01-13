Депутат Даниил Емельянов: о месте и роли молодежи Тульской области

В «Типографии» пройдет лекция о молодежи от Даниила Емельянова депутата МО Ревякинское Ясногорского района, члена молодежного парламента при Тульской областной Думе.

Никаких проектов «для галочки». Никаких «зон комфорта» и «поверь в себя». Только настоящий опыт самореализации молодежи. В ходе лекции постараемся ответить на самый главный вопрос: чем может заниматься молодежь Тульской области?

Поговорим о: социальных ролях, командной работе и профориентации.

Среди зрителей за самые актуальные вопросы будет разыгран фирменный мерч от молодежной общественной организации «Время молодых».

Вход по предварительной регистрации.