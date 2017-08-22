Цветочный натюрморт
В галерее «Ясная Поляна» состоится мастер-класс по живописи маслом, акварелью и гуашью «Цветочный натюрморт». Его проведет член Союза художников России Михаил Левшин, один из авторов выставки пейзажной живописи «Радость природы», открывшейся в галерее в конце июля.
Для участия в мастер-классе необходима предварительная регистрация по телефону
Занятие будет проходить в выставочном зале галереи, вход в который осуществляется по билетам: полный билет — 30 рублей, билет для льготных категорий — 15 рублей.
Вход для посетителей до 16 лет является бесплатным.
Возрастное ограничение 9+
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 12
25 августа 2017, пятница
12:00