В галерее «Ясная Поляна» состоится мастер-класс по живописи маслом, акварелью и гуашью «Цветочный натюрморт». Его проведет член Союза художников России Михаил Левшин, один из авторов выставки пейзажной живописи «Радость природы», открывшейся в галерее в конце июля.

Для участия в мастер-классе необходима предварительная регистрация по телефону +7 (4872) 47-67-12 . Мы просим всех участников иметь при себе кисти и масло, акварель или гуашь на выбор.

Занятие будет проходить в выставочном зале галереи, вход в который осуществляется по билетам: полный билет — 30 рублей, билет для льготных категорий — 15 рублей.

Вход для посетителей до 16 лет является бесплатным.

Возрастное ограничение 9+