Археологические загадки
Музей «Тульский кремль» приглашает на квест-игру «Археологические загадки».
Какие необычные находки представлены в экспозиции «История Тульского кремля»? Когда и для чего применялись эти предметы? На квест-игре ребята познакомятся с артефактами, которые представлены в музее, с жизнью крепости XVI — XVII веков, узнают, в чём состоит работа археолога, что такое «культурный слой» и какие загадки он таит в себе.
Требуется предварительная запись по телефону 31−25−38.
Стоимость участия: взрослые — 300 Р; школьники, пенсионеры, студенты — 200 Р.
Где и когда?
Тула, Кремль
18 августа 2017, пятница
12:00