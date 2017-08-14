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Археологические загадки

Археологические загадки

Музей «Тульский кремль» приглашает на квест-игру «Археологические загадки».

Какие необычные находки представлены в экспозиции «История Тульского кремля»? Когда и для чего применялись эти предметы? На квест-игре ребята познакомятся с артефактами, которые представлены в музее, с жизнью крепости XVI — XVII веков, узнают, в чём состоит работа археолога, что такое «культурный слой» и какие загадки он таит в себе.

Требуется предварительная запись по телефону 31−25−38.

Стоимость участия: взрослые — 300 Р; школьники, пенсионеры, студенты — 200 Р.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
18 августа 2017, пятница
12:00
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