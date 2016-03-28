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Актёрские тренинги

Актёрские тренинги

Арт-площадка «БАРАБАН» сообщает о своем намерении открыть курсы по актерскому мастерству для всех желающих.

Актёрские тренинги для всех желающих теперь будут проходить регулярно, каждую субботу. Планируется создать две команды участников. В планах не только занятия, но и показы на зрителя, поездки на фестивали, читки современной драматургии.

Занятие проведет актриса Тульского академического театра драмы — Наталия Красильникова, выпускница Академии театрального искусства (Санкт-Петербург). Наталия окончила аспирантуру как педагог по актёрскому мастерству, а в настоящее время учится в Международной лаборатории театральных педагогов под руководством всемирно известного профессора Ю. Альшица.

С собой необходимо иметь: удобную сменную одежду и обувь, а также отличное настроение! Приходите — будет интересно.

Стоимость занятия: 100 Р. Место действия: «БАРАБАН», Тульский историко-архитектурный музей, проспект Ленина, 27, 2 этаж. Телефон для справок: +7 (952) 185−8090.

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
14 января 2017, суббота
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