Дмитрий Маслеев и оркестр «Новая Россия»

Новый, 83-ий концертный сезон Тульской филармонии начнётся концертом, обещающим стать для слушателей долгожданной встречей с живой музыкой и замечательными артистами.

В октябре Тула вновь будет принимать у себя Международный музыкальный фестиваль духового искусства «BRASS DAYS» (художественный руководитель фестиваля - лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры Владислав Лаврик). На его открытии 9 октября на сцене Концертного зала выступит Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» (художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист СССР Юрий Башмет). За дирижёрским пультом оркестра будет стоять Владислав Лаврик, и он же будет выступать в этот вечер в качестве одного из солистов.

В концерте принимает участие прославленный молодой пианист, обладатель 1-ой премии и золотой медали (единодушие жюри) XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского, солист Московской филармонии Дмитрий Маслеев. После триумфа на Конкурсе Чайковского Борис Березовский назвал Дмитрия Маслеева «безусловным открытием и совершенно гениальным пианистом».

В программе концерта – музыка Дмитрия Шостаковича, Петра Чайковского и Александра Арутюняна.

Праздничная увертюра Д.Д.Шостаковича соч. 96 впервые прозвучала 6 ноября 1954 года в Большом театре, на торжественном вечере по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. «В этом произведении я хочу передать настроение человека, прошедшего через испытания военных лет, победившего врагов Родины и теперь восстанавливающего свою страну. Я хочу воплотить в музыкальных образах пафос мирного труда на стройках новой пятилетки» - так говорил композитор в одном из своих интервью о замысле увертюры. Несмотря на её «советский» подтекст, она, несомненно, несёт на себе отпечаток композиторского гения Шостаковича, и завоевала огромную популярность у музыкантов и публики.

Праздничная увертюра не раз исполнялась в рамках знаменательных событий международного масштаба, например, 19 июля 1980 года вступительные «фанфары» увертюры в качестве своеобразной музыкальной эмблемы прозвучали на торжественной церемонии открытия XXII Летних Олимпийских игр, проходивших в Москве.

Над Концертом №1 для фортепиано и солирующей трубы с оркестром соч. 35 Д.Д. Шостакович работал с марта по июль 1933 года. Первое исполнение состоялось 15 октября того же года в Большом зале Ленинградской филармонии, партию фортепиано на премьере исполнял автор.

Как отмечают исследователи, Концерт – одно из наиболее стилистически пестрых сочинений Шостаковича: о нём говорят как о «дерзком прорыве в эстетику постмодернизма», об «увлекательной игре по составлению целого из музыкальных «чужих слов» и каламбуров». Действительно, Концерт полон явных и скрытых цитат из Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Грига, Вебера, Малера, Чайковского, аллюзий к стилям Прокофьева, Стравинского, Равеля, Гершвина, Рахманинова, мотивов популярных песен и джазовых вкраплений. И все же, несмотря на эти многочисленные реминисценции, музыка концерта глубоко личная и выстраданная. Он остаётся абсолютно цельным и индивидуальным произведением, в котором отчетливо проступают столь узнаваемый сумрачный, чурающийся романтической пышности лиризм автора, его саркастическое чувство юмора и даже своего рода ироничная пародия на самого себя: умного, чувствующего и потому – страдающего человека, вынужденного служить тапёром в кинотеатре (подлинный факт из биографии Д.Д.Шостаковича) и играть «шлягеры» и «попсу» на потребу «самой демократичной» публике.

Солисты – Дмитрий Маслеев (фортепиано) и Владислав Лаврик (труба).

Симфоническая фантазия П.И.Чайковского «Франческа да Римини» (1876) - программное сочинение, основанное на сюжете из «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь 5-я). Оно рассказывает о запретной трагической любви юной Франчески к младшему брату её мужа, Паоло, и настигшем их возмездии. Композитор находит сильные выразительные средства для создания образов дантова ада как страшного в своей безысходности мира невообразимых человеческих страданий, но именно в этом опусе творческая фантазия Чайковского рождает одну из его самых прекрасных лирических музыкальных тем – тему любви Франчески и Паоло.

Концерт для трубы с оркестром армянского композитора Александра Арутюняна (солист – Владислав Лаврик) соединяет в себе яркую концертность и интонационную выразительность. Созданный в 1949-50 годах, он входит в мировой концертный репертуар трубачей, а один из самых знаменитых его исполнителей, Тимофей Докшицер, добавил к четырём частям концерта виртуозную каденцию, написанную им как вариация на главную тему.