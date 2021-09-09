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Воровайки. Концерт памяти Юрия Алмазова

Воровайки. Концерт памяти Юрия Алмазова

21 октября в Городском концертном зале пройдет концерт памяти Юрия Алмазова при участии группы «Воровайки». Специальный гость: группа «Владимир».

В концерте принимают участие популярные коллективы «Воровайки» и «Владимир», работающие в жанре «танцевальный шансон».  Все эти группы были созданы Юрием Алмазовым,  и уже давно снискали всенародную любовь и признательность.

«Воровайки» уже давно получили статус культовой группы и находятся сегодня на новой  волне своей  популярности. Их видео в социальных сетях набирают миллионы просмотров. Девушки находятся в центре внимания СМИ и являются частыми гостями популярных фестивалей и ток-шоу. В 2019-м году «Воровайки» приняли участие в телепроекте «Зимняя сказка для взрослых» в Кремле.
 
Лидер группы «Владимир» - Игорь Левин, хорошо знаком зрителям как харизматичный и экспрессивный исполнитель в жанре «русский шансон». Многие его знают как солиста группы «Бутырка», с которой он часто гастролирует по городам России и за рубежом.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
21 октября 2021, четверг
19:00
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Касса
АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
[AMATORY] 20 ALL STARS
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11 ноября, четверг 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Авантюристы поневоле
Купить билет
11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Иммерсивный спектакль «Тульская русскошь»
Купить билет
23 октября - 6 ноября
Музейный квартал
 ₽  Билеты: 650 ₽
Поющие гитары
Купить билет
11 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Юрий Николаенко
Купить билет
27 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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