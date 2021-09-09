Воровайки. Концерт памяти Юрия Алмазова
21 октября в Городском концертном зале пройдет концерт памяти Юрия Алмазова при участии группы «Воровайки». Специальный гость: группа «Владимир».
В концерте принимают участие популярные коллективы «Воровайки» и «Владимир», работающие в жанре «танцевальный шансон». Все эти группы были созданы Юрием Алмазовым, и уже давно снискали всенародную любовь и признательность.
«Воровайки» уже давно получили статус культовой группы и находятся сегодня на новой волне своей популярности. Их видео в социальных сетях набирают миллионы просмотров. Девушки находятся в центре внимания СМИ и являются частыми гостями популярных фестивалей и ток-шоу. В 2019-м году «Воровайки» приняли участие в телепроекте «Зимняя сказка для взрослых» в Кремле.
Лидер группы «Владимир» - Игорь Левин, хорошо знаком зрителям как харизматичный и экспрессивный исполнитель в жанре «русский шансон». Многие его знают как солиста группы «Бутырка», с которой он часто гастролирует по городам России и за рубежом.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
21 октября 2021, четверг
19:00
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
11 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
23 октября - 6 ноября
₽ Билеты: 650 ₽
11 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
27 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽