Международное музыкальное трио — Леонид Винцкевич, Стив Кершоу, Николай Винцкевич — в феврале 2017 года представит в России альбом «Under a Different Sky».

Российский пианист Леонид Винцкевич высекает из своего рояля аккорды и мелодии с поразительной смелостью и дерзостью. Его страсть и напористость вторят его ошеломляющей изобретательности и высокой техничности исполнения. В его музыке нашли отражение элементы творчества его фаворитов — Берга, Мессиана, Скрябина.

Этот лаконичный и живой стиль нуждается в твёрдой и стабильной опоре, за которую здесь отвечает контрабасист Стив Кершоу. Ранее музыкант уже сотрудничал с дуэтом отца и сына Винцкевичей. Саксофонист Николай Винцкевич так же раскован во время исполнения, как и его отец, и его стиль игры столь же настойчив и неукротим. Партия Кершоу подобна монолиту, но при этом структура композиции в его исполнении остается гибкой и пластичной, давая возможность двум другим участникам трио свободно импровизировать».

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