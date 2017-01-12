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Under a Different Sky

Under a Different Sky

Международное музыкальное трио — Леонид Винцкевич, Стив Кершоу, Николай Винцкевич — в феврале 2017 года представит в России альбом «Under a Different Sky».

Российский пианист Леонид Винцкевич высекает из своего рояля аккорды и мелодии с поразительной смелостью и дерзостью. Его страсть и напористость вторят его ошеломляющей изобретательности и высокой техничности исполнения. В его музыке нашли отражение элементы творчества его фаворитов — Берга, Мессиана, Скрябина.

Этот лаконичный и живой стиль нуждается в твёрдой и стабильной опоре, за которую здесь отвечает контрабасист Стив Кершоу. Ранее музыкант уже сотрудничал с дуэтом отца и сына Винцкевичей. Саксофонист Николай Винцкевич так же раскован во время исполнения, как и его отец, и его стиль игры столь же настойчив и неукротим. Партия Кершоу подобна монолиту, но при этом структура композиции в его исполнении остается гибкой и пластичной, давая возможность двум другим участникам трио свободно импровизировать».

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону +7 (48751) 76−3-96.

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
Тел.:
11 февраля 2017, суббота
15:00
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