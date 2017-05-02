На фото Саша Елина.

Ансамбль «the same» — Кирилл Широков (клавишные, объекты) и Саша Елина (флейта, голос, объекты, фортепиано) — необычное явление для московской сцены новой музыки, возникшее в 2013 году.

Постоянному расширению репертуара и разнообразию программ они предпочитают прицельное всматривание в место и время, подбирая произведения и продумывая импровизации из расчёта на исполнение их в конкретном пространстве в конкретное время года и суток.