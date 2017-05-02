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The Same

The Same

На фото Саша Елина.

Ансамбль «the same» — Кирилл Широков (клавишные, объекты) и Саша Елина (флейта, голос, объекты, фортепиано) — необычное явление для московской сцены новой музыки, возникшее в 2013 году.

Постоянному расширению репертуара и разнообразию программ они предпочитают прицельное всматривание в место и время, подбирая произведения и продумывая импровизации из расчёта на исполнение их в конкретном пространстве в конкретное время года и суток.

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
20 мая 2017, суббота
18:00
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