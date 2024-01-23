The Hatters
19 апреля в Concert Hall выступят The Hatters.
Их смело можно назвать феноменом современной рок-музыки. Всего лишь за шесть лет своего существования коллектив выпустил четыре студийных альбома, выступил в качестве хэдлайнера на всех крупнейших фестивалях страны и успешно гастролирует от Калининграда до Владивостока.
Группа собирает крупнейшие концертные площадки страны, их песни набирают миллионные прослушивания, а дискография насчитывает 7 успешных альбомов.
Стоимость: от 1800 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
19 апреля 2024, пятница
20:00
18 октября - 27 апреля 2023
11 - 24 апреля
23 апреля, вторник 00:00
11 - 19 апреля
11 - 24 апреля
28 декабря - 26 апреля 2023