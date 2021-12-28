The Hatters
1 марта в клубе Concert Hall пройдет большой сольный концерт группы The Hatters.
В этот вечер группа согреет публику своей музыкой и исключительным обаянием. Обещаем, после концерта The Hatters уровень адреналина в крови будет зашкаливать, и вам его точно хватит до наступления настоящего лета!
О феномене The Hatters можно говорить долго, но лучше прийти и лично насладиться музыкой и харизмой коллектива. Познайте алкохардкор в действии на большом концерте The Hatters!
Первая партия билетов уже в продаже!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
1 марта 2022, вторник
20:00
14 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
11 марта, пятница 21:00
₽ Билеты: 1200-2000 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
7 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽