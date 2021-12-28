1 марта в клубе Concert Hall пройдет большой сольный концерт группы The Hatters.

В этот вечер группа согреет публику своей музыкой и исключительным обаянием. Обещаем, после концерта The Hatters уровень адреналина в крови будет зашкаливать, и вам его точно хватит до наступления настоящего лета!

О феномене The Hatters можно говорить долго, но лучше прийти и лично насладиться музыкой и харизмой коллектива. Познайте алкохардкор в действии на большом концерте The Hatters!

Первая партия билетов уже в продаже!