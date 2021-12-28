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The Hatters

The Hatters

1 марта в клубе Concert Hall пройдет большой сольный концерт группы The Hatters.

В этот вечер группа согреет публику своей музыкой и исключительным обаянием. Обещаем, после концерта The Hatters уровень адреналина в крови будет зашкаливать, и вам его точно хватит до наступления настоящего лета!
 
О феномене The Hatters можно говорить долго, но лучше прийти и лично насладиться музыкой и харизмой коллектива. Познайте алкохардкор в действии на большом концерте The Hatters!
 
Первая партия билетов уже в продаже!
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
1 марта 2022, вторник
20:00
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Касса
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14 мая, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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