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Техничка ТНТ

Техничка ТНТ

Неформальное сообщество стенд-ап комиков города Тулы «Stand-Up Tula» приглашает 15 февраля всех желающих выступить и посмотреть на выступления. Ведущим вечера будет Владимир Фомин, участник Камеди Баттл и проекта Real Stand-Up.

Ллюбой желающий сможет выступить в жанре стенд-ап со своим трёхминутным диалогом, а видеозаписи этих выступлений будут отправляться в Москву редакторам проекта «Открытый микрофон на ТНТ». Они внесут свои правки, выскажут рекомендации, а кому-то и вовсе посоветуют бросить это дело.

В таком формате состоится четыре вечеринки. По окончании отборочного этапа в Туле, комики будут вооружены тремя минутами смешного материала, подходящего к телеформату, и смогут поехать с ними на мартовский стенд-ап фестиваль в Москву, который является пропуском в проект «Открытый микрофон на ТНТ».

Вход свободный.

Где и когда?
STECHKIN, бар-ресторан
STECHKIN, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
15 февраля 2017, среда
20:00
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