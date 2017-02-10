Техничка ТНТ

Неформальное сообщество стенд-ап комиков города Тулы «Stand-Up Tula» приглашает 15 февраля всех желающих выступить и посмотреть на выступления. Ведущим вечера будет Владимир Фомин, участник Камеди Баттл и проекта Real Stand-Up.

Ллюбой желающий сможет выступить в жанре стенд-ап со своим трёхминутным диалогом, а видеозаписи этих выступлений будут отправляться в Москву редакторам проекта «Открытый микрофон на ТНТ». Они внесут свои правки, выскажут рекомендации, а кому-то и вовсе посоветуют бросить это дело.

В таком формате состоится четыре вечеринки. По окончании отборочного этапа в Туле, комики будут вооружены тремя минутами смешного материала, подходящего к телеформату, и смогут поехать с ними на мартовский стенд-ап фестиваль в Москву, который является пропуском в проект «Открытый микрофон на ТНТ».

Вход свободный.