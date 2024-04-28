Звёзды советуют Тельцам не ждать страстей, а Рыбам – работать!

Овен (21.03−20.04): Активный поиск новой работы может дать результат. Конфликты и выяснение отношений в начале недели старайтесь перевести в поиск компромисса, но не сдерживайте перемен, если что-то на старом месте вас не устраивает. Понедельник и вторник благоприятны для работы с информацией, переписки и деловых поездок. В среду и четверг больше времени уделите домашним делам. При необходимости в эти дни можно сходить к стоматологу. Выходные посвятите любви или личным увлечениям.

Про деньги. Финансовое положение вас не слишком радует. Но поиск дополнительных средств пока лучше не начинать. Не стоит вкладывать деньги в сомнительные предприятия и брать кредиты.

Про любовь. Не требуйте от любимого человека слишком много, он не эталон, а живой человек со своими недостатками. Но и достоинства у него есть. Если вас что-то раздражает в нем, посмотрите на себя со стороны. Обычно это помогает смириться с чужим несовершенством.

Про интим. Эту неделю можно назвать «исследовательской». Овнов и их возлюбленных будет тянуть друг ко другу с необычайной силой, сходной с магнетической. Захочется по-новому взглянуть на многие привычные вещи, сделать что-то необычное для вашего любимого человека. Постарайтесь к минимуму свести домашние хлопоты и целиком отдаться «научно-любовным» изысканиям.

Благоприятные дни: 1, 2; неблагоприятные: 5.

Телец (21.04−21.05): Планируйте все важное на вторую половину недели. А в понедельник и вторник уделите внимание мелочам, оплатите счета, порешайте вопросы в различных инстанциях. Хозяйки могут порадовать близких вкусной выпечкой. В пятницу хорошо подводить с партнерами итоги финансовых операций, договариваться о будущем сотрудничестве. Выходные постарайтесь провести активно. Воскресенье можно посвятить шоппингу, сделать крупные приобретения для дома.

Про деньги. Финансовое положение стабилизировалось. Поэтому в понедельник вы смело можете отправляться за необходимыми покупками. Во вторник не пропустите важную информацию. Среда принесет неожиданные денежные поступления. В субботу не стоит делать ставки на спорт.

Про любовь. В ваших отношениях с любимым человеком сейчас, похоже, ощущается некое равновесие и умиротворенность. Не стоит искать африканских страстей, насладитесь нынешним состоянием.

Про интим. Тельцов ждут приключения на дорогах, а также что-то необычное, связанное с водой. Может быть, у вас случится легкая интрижка с директором бассейна, хотя, скорее всего, вам пора перекочевать куда-нибудь к морю, и там на берегу предаться нежностям с вашим любимым человеком. Если до моря вам ну никак не добраться, устройте себе отдых на озере или хотя бы секс в ванной комнате.

Благоприятные дни: 29, 4; неблагоприятные: 2.

Близнецы (22.05−21.06): Исключительно важная неделя для решения вопросов партнерства. Инициатива может исходить не от вас, но предложения требуют внимательного рассмотрения. Встреча и разговор во вторник могут подтвердить какое-то ваше решение. Оставьте себе время подумать до выходных, а в воскресенье можно действовать. Вторая половина недели благоприятна для командировок, поездок по личным делам. В выходные не ограничивайте себя в общении, отдыхайте активно.

Про деньги. Ваша финансовая ситуация значительно улучшится. У вас появится дополнительный источник дохода. Значительную сумму денег вы сможете заработать своим творчеством.

Про любовь. Неделя обещает быть наполнено романтикой и любовью. Ваши чувства сильны и взаимны. Ваш избранник готов на многое, чтобы быть рядом с вами.

Про интим. Вовремя спохватившиеся Близнецы предотвратят преступление против добродетели и нравственности. Да-да, несмотря на то, что вам всю неделю будет хотеться соблазнить несвободного от семейных уз человека, сделать вам это будет крайне сложно. Ибо совесть скует вас по ногам и рукам, и на самом интересном месте вы вынуждены будете откланяться. Ну, а если все-таки вы победите — ну тогда что делать. Разворачивайтесь и уходите, вам станет неинтересно.

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 1.

Рак (22.06−22.07): Две темы — работа и здоровье — имеют для вас сейчас приоритетное значение. Действуйте в своих интересах, но не допускайте перегрузок. Вы уже основательно потратились в предыдущем месяце, и теперь вам стоит более экономно распределять свои средства. Но в пятницу вы можете сделать еще одно приобретение, которое вам необходимо. В конце недели хорошо приводить в порядок стекла, хрусталь, ювелирные украшения.

Про деньги. Вероятность неудачно потратить деньги максимальна в понедельник, но уже во вторник и среду заметно уменьшится. Более того, ближе к субботе можно будет сделать неплохую покупку. В пятницу вы сможете уговорить кого угодно на что угодно. Так что на переговорах вам не будет равных.

Про любовь. Не упускайте возможностей, будьте нарядны и привлекательны. Это увеличит ваш успех у противоположного пола. Постарайтесь флиртовать и очаровывать. Чаще говорите да, чем нет.

Про интим. Звезды подсказывают вам, что праздничное настроение можно создать и на пустом месте. Для этого вовсе не обязательны свечи и вино — почему бы вам не заняться любовью в окружении воздушных шаров или на лепестках цветов? Или кто вам мешает слегка протереть от пыли тот же серебристый «дождик» и использовать его в качестве интимного наряда? Еще более приятным и возбуждающим окажется ощущение скользящей по вашей коже гирлянды:

Благоприятные дни: 29, 1; неблагоприятные: 2.

Лев (23.07−23.08): Сейчас вы испытываете потребность доминировать во многих ситуациях. Старайтесь не переступать через условности, уделяйте больше внимания чувствам окружающим — и вы с успехом проявите свои лидерские качества. В понедельник и вторник найдите время встретиться с друзьями или используйте средства связи для возобновления контакта. Проводите больше времени вне дома в выходные. Новые знакомства могут быть полезны для вашей карьеры.

Про деньги. Всё бы было хорошо, но вас будет, как магнитом, тянуть к опасным финансовым схемам. Старайтесь обсуждать деловые вопросы с тем, кому доверяете. Это должно уберечь вас от совсем уже неосмотрительных трат.

Про любовь. В любовных отношениях возможны недомолвки и огорчения, постарайтесь не ревновать и не критиковать. Ваши претензии любимый человек слушать не собирается. Суббота — хороший день для улаживания конфликтов.

Про интим. Львы нынче словно с луны свалились — удивляются всему, что бы им не предложили в постели, так, будто в первый раз об этом слышат. Хотя подобный подарок звезд можно использовать и по прямому назначению: поиграйте с вашим нынешним возлюбленным в лишение вас девственности. Ему наверняка понравится эта идея!

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 30.

Дева (24.08−23.09): Большие перемены начинают происходить или планируются в вашей семье. Это оптимальное время, чтобы и вам принять в этом деятельное участие. Со среды можно взять отпуск и навестить родителей, заняться ремонтом в квартире или помочь кому-то из близких осуществить их планы. Если вы планировали перемены в личной жизни, то воскресенье оптимальный день, чтобы объявить о своем решении. У вас могут появиться и другие, не менее важные цели.

Про деньги. В понедельник вас порадуют новые денежные поступления. Во вторник или в среду партнеры могут попытаться вас обмануть. В воскресенье будут удачными необходимые покупки и приобретения.

Про любовь. Вы, как назло, будете загружены какими-то важными делами, поэтому времени для личной жизни у вас практически не останется. И все же найдите время побыть вдвоем, хотя бы в выходные.

Про интим. У Дев на этой неделе будет активна точка «третьего глаза». Это значит, кроме всего прочего, что для успешного интимного контакта им крайне важно установить со своим любовником прочную духовную связь. Поэтому ни в коем случае не практикуйте быстрый секс и банальную прелюдию. Начните обсуждать высшие материи и очень-очень медленно, не спеша (как это ни сложно) переходите к более земным деталям.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 1.

Весы (24.09−23.10): В пятницу будет символически подведен какой-то важный для вас итог. Вы утвердитесь в своих позициях и поймете, к чему хотите стремиться. Большая часть вашего внимания будет сосредоточена на отношениях внутри коллектива. Возможно, сейчас определяются основные направления на пять месяцев вперед, и вы можете взять на себя какую-то новую нагрузку. В выходные много приятных впечатлений доставит общение с друзьями. Возможны новые романтические знакомства.

Про деньги. Финансовое положение довольно среднее. Однако у вас появится неплохой шанс для карьерного роста. Впрочем, для вас сейчас личная жизнь на первом месте.

Про любовь. Неделя насыщена общением и новыми знакомствами. Не делайте поспешных выводов, особенно при первой встрече. Не исключены недоразумения в отношениях с любимым человеком. Постарайтесь проявить терпение и доброжелательность.

Про интим. Не ищите виноватого там, где его нет — нежелание вашего спутника жизни заниматься с вами любовью может объясняться вовсе не наличием у него любовницы, а вовсе даже биоритмами. Посвятите свободное время разработке стратегических планов оживления эротического интереса к вам — и скучать не придется.

Благоприятные дни: 30, 1; неблагоприятные: 5.

Скорпион (24.10−22.11): Ваша активность в предыдущем месяце теперь начинает приносить плоды. Вы можете получить выгодное предложение или сами приступите к новому делу, которое обещает приличные дивиденды в будущем. Четверг и пятница подходящие дни для финансовых операций, можно сделать крупный вклад, приобретение. В выходные устройте праздник для близких, чтобы отметить ваш успех. Важные события могут произойти в личной жизни в воскресенье.

Про деньги. Постарайтесь собраться и быть сосредоточенным, вам могут предстоять достаточно напряженные деловые поездки. Зато вы сможете получить солидную прибыль.

Про любовь. Если вы решились на серьезный шаг, то сейчас самое время начать жить вместе с партнером, сделать предложение или ответить «да». Ваша любовь настоящая.

Про интим. Памятуя о своих прошлых неудачах в постели, вы, сами того не желая, можете обидеть очень дорогого вам человека, отказавшись от того или иного вида ласк. Постарайтесь в ближайшие дни вовсе не произносить слово «нет» — ведь куда более приятно заменить его на «да, да, да!..» К тому же, вы всегда можете в любой момент «сменить пластинку». И вместо «режущего вам слух» «диско» поставить завораживающее «танго».

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 3.

Стрелец (23.11−21.12): Вам может показаться, что все проблемы уже в прошлом. Прозвучат новые предложения и начнут реализовываться давние планы. Но в первой половине недели не поддавайтесь на провокации тех, кто может завидовать вашему успеху. С пятницы начинается время, благоприятное для трудоустройства. Выходные можно посвятить работе, если в этом есть необходимость. Это на редкость удачные дни для оформления деловых и личных отношений.

Про деньги. Возможны определенные проблемы в области финансов, но это вовсе не означает, что нужно будет отказывать себе в необходимых приобретениях и покупках. Начальство явно довольно вами.

Про любовь. Храните ваше счастье подальше от чужих глаз и ушей. Постарайтесь, как можно меньше рассказывать о себе и о любимом человеке. Даже близким друзьям еще не время знать подробности.

Про интим. Представители вашего знака зодиака на этой неделе будут мерзнуть и зябко ежиться по поводу и без такового. Только секс сможет согреть их изнутри! А настроить на нужную жаркую волну вас может бокал глинтвейна со специями или чашка огненного (с красным перцем) кофе.

Благоприятные дни: 29, 1; неблагоприятные: 2.

Козерог (22.12−20.01): Все, чего вы достигли в последнее время, теперь предстоит развивать в ближайшие пять месяцев. Постарайтесь заручиться гарантиями и поддержкой от значимых лиц, поторопитесь с оформлением документов. В среду и четверг больше внимания уделите домашним делам, это лучшее время для влажных уборок, стирки. Хорошо в эти дни посещать сауну или бассейн. На выходные нет никаких ограничений. Постарайтесь это время наполнить приятными событиями, сделайте запланированные приобретения.

Про деньги. Возможны проблемы и хлопоты, связанные с работой, однако в середине недели все нормализуется. Этому будут способствовать долгожданные денежные поступления в четверг. В выходные вам, возможно, придется решать деловые вопросы.

Про любовь. Вы утомлены, поэтому немного рассеяны и нуждаетесь в заботе и внимании любимого человека, но сколько вам не уделяй внимания, вам все равно будет этого мало. Пора немного встряхнуться и начать действовать самому. Организуйте свидание или забронируйте номер в загородном отеле.

Про интим. Ваша скучающая улыбка во время любовной близости выведет из себя кого угодно, и уж тем более, вашего благоверного. Поэтому постарайтесь пресечь на корню все проявления свойственного вам скептицизма. Либо вовсе перенесите занятия любовью на следующую неделю, когда ваше настроение будет не словно кисло-соленый огурец, как нынче, а словно яркий воздушный шарик!

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 2.

Водолей (21.01−19.02): С четверга в ваших делах наметятся заметные улучшения. Старайтесь находиться в гуще событий и не откладывайте реализацию своих планов на более поздний срок. Пожалуй, это одна из лучших недель года, и не игнорируйте предложения, которые можете получить. Имеет смысл оформить свои личные отношения или формально закрепить какой-то деловой союз. Если с воскресенья начнете занятия в клубе по интересам, то позже вы поймете, насколько важным было это решение.

Про деньги. С финансовой сферой на этой неделе могут возникнуть проблемы, расходы грозят превысить все ожидания. В четверг возможны незначительные денежные поступления. В выходные повод заметно потратиться могут создать вам друзья.

Про любовь. Страсти в личной жизни на этой неделе понемногу улягутся, нервное напряжение спадет. Возможно, его-то вам по началу и будет не хватать. И вам даже станет скучно.

Про интим. Водолеев будут более привлекать изящные идеи, нежели само их воплощение. Это касается и интима: возбудиться по полной программе получится быстрее не от реального осязания тела партнера, а скорее, от созерцания его во всей красе. Пусть ваш Аполлон попозирует вам во всей своей красе и великолепии! А уж что потом делать с получившимися фотографиями — вы прекрасно знаете.

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 2.

Рыбы (20.02−20.03): Больше всего событий и новостей будет там, где проходит ваша деятельность или учеба. Конец недели благоприятен для любых перемен, связанных с карьерой, начала новых дел, смены графика, условий работы. Поговорите с работодателем о своих перспективах и оплате, если считаете, что заслуживаете повышения. С пятницы переключайтесь на личные дела. Сделайте модную стрижку, походите по магазинам, организуйте вечеринку для друзей.

Про деньги. В начале недели стоит ударно поработать. В выходные ваши траты могут стать неразумными, и, если вы вовремя не остановитесь и не оцените реально ваших возможностей, то окажетесь на мели.

Про любовь. На этой неделе особое значение для вас будут иметь слова. Вы слишком легко можете поверить сладким речам нового знакомого. Не теряйте голову.

Про интим. Вместо сумасшедшей скачки «по долинам и по взгорьям» попросите вашего спутника жизни устроить вам релакс-сеанс и сделать массаж. В первую очередь обратите внимание на конечности, особенно — на голеностопные суставы и стопы, поскольку там хранится наибольшее количество вашей еще не разбуженной сексуальной энергии.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 3.