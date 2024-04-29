Запускаем фотоконкурс "Творческий дуэт"

Фотоконкурс "Творческий дуэт" приглашает участников представить свои работы, которые отражают оригинальное видение мира в дуэте. В этом конкурсе участники могут показать креативные идеи, сочетания или контрасты, которые возникают при объединении двух элементов на фотографии. Это может быть сочетание цветов, форм, текстур, объектов или даже эмоций. Участники могут использовать различные техники съемки, обработки и композиции для создания уникальных и интересных фотографий.

Загружайте свои фото сюда

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 1 Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.

2 Принимаются снимки только хорошего качества.

3 Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.

4 Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.

5 Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.

6 Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.

7 Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз — фирменная кружка Myslo с мемным принтом.

Прием фотографий продлится с 29 апреля по 12 мая.

Голосование продлится до 14 мая.