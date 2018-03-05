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Stand-up концерт Ильи Якямсева

Stand-up концерт Ильи Якямсева

Илья Якамсев – известная личность в мире стенд-апа. Резидент стенд-ап шоу в Самаре, зрелый комик с более чем 10 летним опытом, он обозревал концерт Руслана Белого и Тимура Каргинова, а также принимал участик в известных комедийных шоу, таких как «Открытый микрофон», Comedy Баттл, «Смех без правил». резидент Стендап Шоу Самара. 
 
В концертной программе «Домашняя дичь» вы услышите истории про Илью, его семью, воспитание детей, телерекламу, свинку Пеппу, просто свиней, также про Мордовию и сингулярность. Также в представлении участвуют (ментально) два гуся. 
 
Стоимость: 200Р.
 
По вопросам приобретения билетов и столиков: 
 
Jhonny Token 8(903)185-65-32 
Rob Roy Bar 
+7 (4872) 71-66-56 
Где и когда?
Rob Roy Bar
Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)
11 марта 2018, воскресенье
20:00
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