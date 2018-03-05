Stand-up концерт Ильи Якямсева

Илья Якамсев – известная личность в мире стенд-апа. Резидент стенд-ап шоу в Самаре, зрелый комик с более чем 10 летним опытом, он обозревал концерт Руслана Белого и Тимура Каргинова, а также принимал участик в известных комедийных шоу, таких как «Открытый микрофон», Comedy Баттл, «Смех без правил». резидент Стендап Шоу Самара.

В концертной программе «Домашняя дичь» вы услышите истории про Илью, его семью, воспитание детей, телерекламу, свинку Пеппу, просто свиней, также про Мордовию и сингулярность. Также в представлении участвуют (ментально) два гуся.