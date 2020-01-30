СМЕХ
В ТУЛЬСКОМ РОК-КЛУБЕ M2 выступит самая отвязная панк-группировочка Всея Руси с большим, юбилейным сольным концертом!
20 лет — достаточно большой возраст для человека, а тем более для группы, играющий независимую музыку! Но на этом никто останавливаться не собирается, ведь еще достаточно пороха в пороховницах и сил на то, чтоб радовать вас новыми песнями, взглядами на этот мир и угаром на каждом выступлении!
Вход с 19.00, начало концерта в 19.30
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
6 марта 2020, пятница
19:30
27 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
5 апреля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-675 ₽
20 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
19 марта, четверг 18:30
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
25 апреля, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽