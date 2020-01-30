В ТУЛЬСКОМ РОК-КЛУБЕ M2 выступит самая отвязная панк-группировочка Всея Руси с большим, юбилейным сольным концертом!



20 лет — достаточно большой возраст для человека, а тем более для группы, играющий независимую музыку! Но на этом никто останавливаться не собирается, ведь еще достаточно пороха в пороховницах и сил на то, чтоб радовать вас новыми песнями, взглядами на этот мир и угаром на каждом выступлении!

Вход с 19.00, начало концерта в 19.30