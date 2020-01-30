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СМЕХ

СМЕХ

В ТУЛЬСКОМ РОК-КЛУБЕ M2 выступит самая отвязная панк-группировочка Всея Руси с большим, юбилейным сольным концертом!

20 лет — достаточно большой возраст для человека, а тем более для группы, играющий независимую музыку! Но на этом никто останавливаться не собирается, ведь еще достаточно пороха в пороховницах и сил на то, чтоб радовать вас новыми песнями, взглядами на этот мир и угаром на каждом выступлении!

Вход с 19.00, начало концерта в 19.30

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
6 марта 2020, пятница
19:30
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Stonehand
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27 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Любо. Братцы, жить!
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5 апреля, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-675 ₽
Трибьют-шоу «Биттлз»
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20 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Александр Домогаров
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19 марта, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Кошки в городе
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25 апреля, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Дайте два
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13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
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