На сцене Городского концертного зала выступит эпатажная певица Слава. На концерте артиста представит свою шоу-программу «Откровенно», в которую вошли любимые хиты, тёплая атмосфера и неожиданные сюрпризы.

Певица Слава появилась на звездном небосклоне российского шоу-бизнеса 15 лет назад. За эти годы ей удалось достичь много как автору и исполнителю. Слава неоднократно награждалась премией «Золотой Граммофон» и «Шансон года 2015», становилась лауреатом фестивалей «Песня года», многократно получала призы от музыкальных каналов «МУЗ-ТВ», «RU.TV», «MTV Russia» и «RUSIAN MUSIC BOX», а так же выпустила 4 альбома, более 17 клипов и снялась в нескольких кинокартинах.