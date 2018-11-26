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Слава

Слава

На сцене Городского концертного зала выступит эпатажная певица Слава. На концерте артиста представит свою шоу-программу «Откровенно», в которую вошли любимые хиты, тёплая атмосфера и неожиданные сюрпризы.

Певица Слава появилась на звездном небосклоне российского шоу-бизнеса 15 лет назад. За эти годы ей удалось достичь много как автору и исполнителю. Слава неоднократно награждалась премией «Золотой Граммофон» и «Шансон года 2015», становилась лауреатом фестивалей «Песня года», многократно получала призы от музыкальных каналов «МУЗ-ТВ», «RU.TV», «MTV Russia» и «RUSIAN MUSIC BOX», а так же выпустила 4 альбома, более 17 клипов и снялась в нескольких кинокартинах.

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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
20 февраля 2019, среда
19:00
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