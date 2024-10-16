20 октября Тульская филармония приглашает детей, а также их родителей, бабушек и дедушек в на интерактивную программу «Сказки из скворечника» с участием фольклорного ансамбля «Усладушка» (художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ Марина Федосеева).



Филармонический «СкворечNIK» - это уютный, добрый и веселый дом, в котором разрешается то, что невозможно на традиционном спектакле или концерте.



Вместе с хозяином дома – Скворцом — маленькие зрители будут сочинять музыкальные сказки, придумывать и разыгрывать увлекательные истории, петь песни, танцевать.

