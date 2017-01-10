Братья Сафроновы — самые известные иллюзионисты России, члены международного клуба магов в Нью-Йорке, обладатели звания «Иллюзионисты Номер 1 в России» по мнению журнала Forbes, победители в номинации «World Best Big Illusion» на международном иллюзионном фестивале Wizard Trophy, обладатели приза «За вклад в мировую иллюзию» Wizard Trophy 2015, создатели 4 уникальных телевизионных проектов, выходивших на федеральных каналах России и стран СНГ: «Империя иллюзий», «Чудо-люди», «Украина чудес» и «Битва экстрасенсов». Их концерты и шоу за 15 лет посетили более 5 миллионов зрителей по всему миру. Их имена известны в России и далеко за ее пределами. Критики уже давно называют иллюзионистов «русскими Копперфилдами». Братья Сафроновы создают на сцене невероятные трюки, которым нет никаких объяснений!

Сценическое семейное шоу «Молния» — это классические и абсолютно новые трюки братьев Сафроновых в грандиозной постановке известных режиссеров, хореографов, художников и костюмеров.

Сценическое шоу братьев Сафроновых — это иллюзии, фокусы, магические превращения, опасные трюки и невероятные события. Вместе со зрителями иллюзионисты телепортируются в другую реальность, они будут читать мысли зрителей, заставят предметы передвигаться в пространстве, продемонстрируют возможность левитации человека, будут проникать в тела друг друга, ходить по стенам, исчезать и снова появляться среди публики.

В финале спектакля иллюзионисты бросят вызов опасной электрической машине, изобретённой в 1896 году знаменитым учёным Николой Теслой. Они продемонстрирую эффекты его легендарной электрической катушки — трансформатору, производящим высоко-частотное электрическое напряжение.

Мегаватты звука и света, уникальные спецэффекты и головоломки, юмор, розыгрыши, увлекательный сюжет и настоящая магия.

Не важно, кто вы, какой профессии, какого статуса и сколько вам лет. Зрители разных возрастов откроют для себя новые невероятные ощущения!

Справки по тел. 55−01−17; 8−903−260−30−13.