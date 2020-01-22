Концерт отменён. Инструкция по возврату средств поступит по эл. почте.

В Concert Hall выступит группа RASA. Семейный дуэт RASA прославился в 2019 году благодаря хиту «Пчеловод». Это тот редкий случай, когда в композиции звучит мужской бэк-вокал.

Супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко создали музыкальную группу в ноябре 2017 года. Их дебютная песня «Под фонарём» признана самой популярной в социальных сетях за 2018 год. В прошлом году помимо песни «Пчеловод» дуэт выпустил еще несколько суперхитов, которые обязательно войдут в 80-минутную программу тульского концерта.