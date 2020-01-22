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RASA

RASA

Концерт отменён. Инструкция по возврату средств поступит по эл. почте.

В Concert Hall выступит группа RASA. Семейный дуэт RASA прославился в 2019 году благодаря хиту «Пчеловод». Это тот редкий случай, когда в композиции звучит мужской бэк-вокал.

Супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко создали музыкальную группу в ноябре 2017 года. Их дебютная песня «Под фонарём» признана самой популярной в социальных сетях за 2018 год. В прошлом году помимо песни «Пчеловод» дуэт выпустил еще несколько суперхитов, которые обязательно войдут в 80-минутную программу тульского концерта.

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
3 октября 2020, суббота
20:00
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4 - 25 октября
Центр приема гостей Тульской области
Фогель
Купить билет
20 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Творческий вечер Ларисы Рубальской
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19 ноября, четверг 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
Элизиум
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14 ноября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Автобусный тур «Куликово поле»
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4 октября - 4 ноября
Куликово поле, музейный комплекс
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Кремль с высоты веков
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4 - 10 октября
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 650-750 ₽
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