RASA
Концерт отменён. Инструкция по возврату средств поступит по эл. почте.
В Concert Hall выступит группа RASA. Семейный дуэт RASA прославился в 2019 году благодаря хиту «Пчеловод». Это тот редкий случай, когда в композиции звучит мужской бэк-вокал.
Супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко создали музыкальную группу в ноябре 2017 года. Их дебютная песня «Под фонарём» признана самой популярной в социальных сетях за 2018 год. В прошлом году помимо песни «Пчеловод» дуэт выпустил еще несколько суперхитов, которые обязательно войдут в 80-минутную программу тульского концерта.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
3 октября 2020, суббота
20:00
4 - 25 октября
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
19 ноября, четверг 18:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
4 октября - 4 ноября
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
4 - 10 октября
₽ Билеты: 650-750 ₽