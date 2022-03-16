Позитив-бенд «Jazzophrenia». «День рождения худрука»

20 марта в позитив-бенд «Jazzophrenia» приглашает всех на «День рождения худрука» в Тульский театр «Эрмитаж».

Именно 20 марта, в день концерта, свой день рождения отмечает руководитель и идейный вдохновитель коллектива – Сергей Воробьёв. Лучшим подарком для любимого артиста станут ваши аплодисменты. А Jazzophrenia в этот вечер исполнит для вас свои самые лучшие композиции.

Стоимость билетов от 200 рублей.