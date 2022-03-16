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Позитив-бенд «Jazzophrenia». «День рождения худрука»

Позитив-бенд «Jazzophrenia». «День рождения худрука»

20 марта в позитив-бенд «Jazzophrenia» приглашает всех на «День рождения худрука» в Тульский театр «Эрмитаж».

Именно 20 марта, в день концерта, свой день рождения отмечает руководитель и идейный вдохновитель коллектива – Сергей Воробьёв. Лучшим подарком для любимого артиста станут ваши аплодисменты. А Jazzophrenia в этот вечер исполнит для вас свои самые лучшие композиции. 
 
Стоимость билетов от 200 рублей. 
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
20 марта 2022, воскресенье
17:00
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Касса
ЭлектропартиZаны
Купить билет
8 апреля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
LASCALA
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10 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
CATHARSIS
Купить билет
16 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Backbones
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26 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Moscow Rock Revival
Купить билет
14 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Пилот
Купить билет
13 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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