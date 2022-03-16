Позитив-бенд «Jazzophrenia». «День рождения худрука»
20 марта в позитив-бенд «Jazzophrenia» приглашает всех на «День рождения худрука» в Тульский театр «Эрмитаж».
Именно 20 марта, в день концерта, свой день рождения отмечает руководитель и идейный вдохновитель коллектива – Сергей Воробьёв. Лучшим подарком для любимого артиста станут ваши аплодисменты. А Jazzophrenia в этот вечер исполнит для вас свои самые лучшие композиции.
Стоимость билетов от 200 рублей.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
20 марта 2022, воскресенье
17:00
8 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
26 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
14 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
13 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽