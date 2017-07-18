Пошлая Молли
Очередные звёзды из Украины — «Пошлая Молли» — порадуют туляков своим визитом. Кирилл Бледный, автор текстов и создатель группы, называет своей целевой аудиторией школьниц и тех, кто ими был совсем недавно.
Как всегда и бывает в интернете, популярность к группе пришла совершенно внезапно и неожиданно для самих участников группы — первый концерт в родном Харькове собрал 20 человек, а сейчас концерты в Москве с лёгкостью собирают 500 человек.
Их песни — о весёлой и нелёгкой молодости, тексты которых мы не станем приводить из-за обилия обсценной лексики. Группу сложно назвать новыми рок-героями, но, по всей видимости, это teen spirit новой волны.
Билеты от 600 Р.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
16 сентября 2017, суббота
19:00