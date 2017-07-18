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Пошлая Молли

Пошлая Молли

Очередные звёзды из Украины — «Пошлая Молли» — порадуют туляков своим визитом. Кирилл Бледный, автор текстов и создатель группы, называет своей целевой аудиторией школьниц и тех, кто ими был совсем недавно.

Как всегда и бывает в интернете, популярность к группе пришла совершенно внезапно и неожиданно для самих участников группы — первый концерт в родном Харькове собрал 20 человек, а сейчас концерты в Москве с лёгкостью собирают 500 человек.

Их песни — о весёлой и нелёгкой молодости, тексты которых мы не станем приводить из-за обилия обсценной лексики. Группу сложно назвать новыми рок-героями, но, по всей видимости, это teen spirit новой волны.

Билеты от 600 Р.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
16 сентября 2017, суббота
19:00
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