Очередные звёзды из Украины — «Пошлая Молли» — порадуют туляков своим визитом. Кирилл Бледный, автор текстов и создатель группы, называет своей целевой аудиторией школьниц и тех, кто ими был совсем недавно.

Как всегда и бывает в интернете, популярность к группе пришла совершенно внезапно и неожиданно для самих участников группы — первый концерт в родном Харькове собрал 20 человек, а сейчас концерты в Москве с лёгкостью собирают 500 человек.

Их песни — о весёлой и нелёгкой молодости, тексты которых мы не станем приводить из-за обилия обсценной лексики. Группу сложно назвать новыми рок-героями, но, по всей видимости, это teen spirit новой волны.

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