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Оркестр волынщиков City Pipes

Оркестр волынщиков City Pipes

28 марта в концертном зале филармонии выступит оркестр волынщиков City Pipes  - один из ярчайших представителей кельтской музыкальной культуры в России. Вдохновленные ирландскими и шотландскими мотивами, участники коллектива пошли по собственному пути, доказав, что волынка - инструмент не только самобытный и мощный, но и универсальный, на котором можно исполнить практически все: от классики и джаза - до музыки из культовых фильмов, хитов мирового рока и русского фолка. Вне зависимости от жанра, музыка, сыгранная City Pipes на волынках и дополненная звучанием барабанов, преображается, звучит неожиданно и смело, обретая новые, особенные краски.

City Pipes в 2012 году создали профессиональные московские музыканты. В составе оркестра – Евгений Лапекин (художественный руководитель, ирландская и шотландская волынки и флейты); Виктор Краев – шотландская и галисийская волынки, кларнет); Михаил Юдин, Андрей Миранов, Сергей Гордеев (ударные); Иван Ипатов (электроорган, фортепиано),
 
City Pipes – один из самых востребованных и необычных российских коллективов. Оркестр выступал на самых разных площадках: в резиденции посла Великобритании и на Олимпийских играх, на стадионе «Лужники» и в консерватории.
 
Каждый концерт City Pipes превращается в яркое, остроумное, эффектное музыкальное шоу и становится событием, надолго остающимся в памяти зрителей.
Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
28 марта 2022, понедельник
19:00
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Лёха Никонов
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9 апреля, суббота 18:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1400 ₽
Damage Stringe
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17 апреля, воскресенье 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
SKYBORNE
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7 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Любимая женщина Дон Жуана
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9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
Лена Василёк
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31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Сектор Газа: Кащей Бессмертный и все хиты
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9 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
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