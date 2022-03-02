28 марта в концертном зале филармонии выступит оркестр волынщиков City Pipes - один из ярчайших представителей кельтской музыкальной культуры в России. Вдохновленные ирландскими и шотландскими мотивами, участники коллектива пошли по собственному пути, доказав, что волынка - инструмент не только самобытный и мощный, но и универсальный, на котором можно исполнить практически все: от классики и джаза - до музыки из культовых фильмов, хитов мирового рока и русского фолка. Вне зависимости от жанра, музыка, сыгранная City Pipes на волынках и дополненная звучанием барабанов, преображается, звучит неожиданно и смело, обретая новые, особенные краски.

City Pipes в 2012 году создали профессиональные московские музыканты. В составе оркестра – Евгений Лапекин (художественный руководитель, ирландская и шотландская волынки и флейты); Виктор Краев – шотландская и галисийская волынки, кларнет); Михаил Юдин, Андрей Миранов, Сергей Гордеев (ударные); Иван Ипатов (электроорган, фортепиано),

City Pipes – один из самых востребованных и необычных российских коллективов. Оркестр выступал на самых разных площадках: в резиденции посла Великобритании и на Олимпийских играх, на стадионе «Лужники» и в консерватории.

Каждый концерт City Pipes превращается в яркое, остроумное, эффектное музыкальное шоу и становится событием, надолго остающимся в памяти зрителей.