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One Week Gone

One Week Gone

One Week Gone — группа из Швеции, образованная в 2009 году школьными друзьями. С тех пор они выпустили 27 песен и после небольшого перерыва у группы выходит сингл «New Year's Resolution». Ребята играют веселый и быстрый поп-панк с энергичными живыми выступлениями и отправляются вот уже в третий тур (второй раз в Россию). Совсем скоро они вновь будут у нас, однако впервые в Туле.

Парни берут своей харизмой, обаянием и энтузиазмом. Никто не останется безразличным.

Билеты 100 Р.

Где и когда?
Flugel
Тула, проспект Ленина 27, литер Г
8 августа 2017, вторник
20:00
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